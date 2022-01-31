Ограничения для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года: Куда не пустят детей и подростков

Коронавирусные ограничения для детей и подростков в Петербурге со 2 по 13 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов ввел ограничения для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года. Из-за роста заболеваний коронавирусом, особенно среди детей, власти города приняли решение минимизировать их нахождение в общественных местах. В большей мере это коснулось подростков. Рассказываем, куда со 2 февраля не пустят детей и подростков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Со 2 по 13 февраля всех учеников 7-11 классов школ Петербурга отправят на дистанционное обучение. Посещать школьные кружки и секции им также нельзя. Исключением станет 2 февраля, когда ученики 11 классов будут писать итоговое сочинение. Региональный этап олимпиады тоже будет проходить в соответствии с федеральным графиком: в нем принимают участие около полутора тысяч школьников-победителей предыдущих этапов.

Также на удаленку уйдут студенты коллеждей. К практическим занятиям они вернуться после отмены ограничений.

Младшие школьники продолжат учиться в условиях четкого соблюдения санитарных правил: если в классе есть заболевший - класс уходит на недельный карантин. Дополнительное образование в школах в очном формате также сохранится только для 1-6 классов. И при условии, что дети из разных классов не будут в кружках пересекаться.

ТЦ, МАГАЗИНЫ, КАФЕ

Ранее несовершеннолетним запретили посещать кинотеатры, музеи и любые заведения досуга. Теперь ограничения расширились. Со 2 по 13 февраля всем, кому нет еще 18 лет, запрещено посещать любые заведения общепита, за исключением кафе и ресторанов на территориях вокзалов, аэропорта, столовых в образовательных организациях и при проживании в гостиницах.

Также не получится разгуливать по магазинам в торговых центрах. Несовершеннолетним можно будет появляться только в продовольственных магазинах или аптеках. Любых других магазинах детям и подросткам появляться запрещено.

СПОРТ

С 2 по 13 февраля запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.

На этот же период запрещается запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий, проводимых в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва, в условиях тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе.

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