У 90% пациентов находят «ковид». Почему в Петербурге уже вторую неделю продолжается коллапс в поликлиниках

Амбулаторное звено в Северной столице работает с огромными перегрузками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице вот уже вторую неделю продолжается коллапс в городских поликлиниках. Люди сотнями жалуются на то, что сутками напролет не могут дозвониться до регистратур, а в соцсетях то и дело появляются фотографии гигантских очередей в “ковидные” боксы. Корреспондент “Комсомольской правда в Санкт-Петербурге” на собственном опыте проверил, как работают амбулатории во время пятой волны коронавируса. Картина, действительно, далека от идеальной: даже врачи с многолетним стажем работы говорят, что такого не видели еще ни разу. Правда, что делать - не знает никто.

В некоторых амбулаториях болеет до 20-25 % врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"ВАРИАНТЫ?"

Спальный район, на часах - 10:00. В “ковидном” боксе одной из городских поликлиник - столпотворение. Пересчитываю по головам - получается двадцать человек. В ошеломлении выхожу на улицу. Спрашиваю смолящего неподалеку седого мужчину в белом халате:

- Это у вас всегда так?

Он поднимает бровь.

- Варианты?

- Да откуда же я знаю...

- Вот и я не знаю. Я вообще за все тридцать пять лет практики ничего подобного не видел. Я вот, по-вашему, кто? Хирург. А сижу, отвечаю на звонки. Выслушиваю симптомы и жалобы, объясняю, как записаться на прием, куда прийти, какие лекарства пропить. И ничего, работаю, не ною. А куда деваться?

- А терапевты?

- Болеют терапевты. Они же по вызовам ходят, а вызовов сейчас... вон, вчера у нас один доктор до последнего больного на участке добрался только в половину первого ночи. В боксе - там да, терапевты. Последние три человека, которых мы сберегли.

Делать нечего - становлюсь обратно в очередь. Засекаю время на часах. Попутно выясняю интересное.

Во-первых, очередей оказалось три - в три разных кабинета к тем самым трем уцелевшим терапевтам. Поэтому двигался процесс быстрее, чем можно бы было предположить.

Чтобы взять мазок на "ковид", сначала нужно получить направление у терапевта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во-вторых, просто так прийти в поликлинику и сдать ПЦР не получится. Сначала все равно надо пройти к врачу, а уже он выпишет направление. Получается, ты стоишь в одной очереди, попадаешь на прием, выходишь... и становишься в другую - в процедурный кабинет на мазок. Благо, вторая очередь движется раза в три быстрее первой, потому что все манипуляции занимают от силы три-четыре минуты.

- А кто крайний, крайний кто?

- Я крайний, - отвечаю бабушке в синей куртке.

- А перед вами много?

- Двадцать человек.

- А они все куда?

- Кто куда. А вы к кому?

- Да у меня... - бабушка внезапно застеснялась и потупила глаза. - В горле что-то першит. Подумала - может, коронавирус?

"ТУТ ВСЕ ТАКИЕ"

Много оказалось и тех, кто вызвал врача на дом, ждал-ждал, не дождался и решил прийти в поликлинику самостоятельно.

- Я мужу неделю назад еще вызывала, - пожаловалась одна из соседок по очереди. - Так никто и не приехал. У него вроде все прошло уже, а вчера опять - температура под 39. Пришла, вот, смотрю, есть ли вообще смысл его сюда везти...

Впрочем, на поверку все оказалось не так страшно. К врачу я попал уже минут через тридцать. Пока заполняли карточку, разговорились.

- Я вообще-то инфекционист, - призналась уставшая женщина. Свое имя она попросила в статье не указывать - от греха подальше. - Две недели назад перевели сюда, на усиление. Народ? Народа очень много, это правда. За пятичасовую смену через каждого из нас проходит по пятьдесят человек. При том, что у инфекциониста норма приема - двадцать шесть, у терапевта - тридцать. Ну вот и прикидывайте: получается, только с утра до пересменки по 150-200 обращений. И еще по 500 вызовов на дом. Всего около 700 больных в день. И это при том, что мы еще не самая крупная поликлиника в районе.

При этом COVID-19 находят у 90 % обратившихся. Симптомы плюс-минус одни и те же: температура (как правило, невысокая), кашель, заложенный нос. Почти все жалуются на слабость.

На одного врача приходится до 50 больных в день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я сама переболела, - рассказала мой врач. - Как раз успела захватить “омикрон”, когда он только-только начинался. Через день после выздоровления вышла на работу. А что делать? Кто-то же должен.

Направление мне в итоге выписали, легкие послушали, успокоили: звучат чисто, только в бронхах какие-то легкие хрипы. Мазок тоже удалось сдать без проблем. В процедурном кабинете заверили, что результат придет через сорок восемь часов, либо в личный кабинет на “Госуслугах”, либо в SMS.

- По крайней мере установка такая, - обнадежила медсестра. - Сейчас лаборатории работают нон-стоп, днями и ночами. Так что ждите.

Ждем. По крайней мере ничего другого, судя по всему, не остается. К слову, если тест окажется положительным, надо будет снова наведаться в ту же поликлинику - пройти повторный осмотр и получить лекарства. А через десять дней - еще раз, но уже за контрольным мазком. На вопрос о том, как это так - заразному мотаться по городу и стоять в очередях - был дан философский ответ: "не переживайте. Тут все такие".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Справедливости ради, такая ситуация наблюдается не во всех поликлиниках. В двух, например, меня заверили, что больных примерно с понедельника, наоборот, стало меньше - зато выросло количество вызовов на дом. Еще в одной заявили, что к ним идут в основном те, кто досдает анализы и проходит процедуры, назначенные до того, как вступили в силу новые правила приема пациентов в амбулаториях. Однако в целом картина все равно получается угрожающая - особенно если учитывать тот факт, что по прогнозам ученых, пик пятой волны наступит еще не скоро.

ОФИЦИАЛЬНО

Факты не обнадеживают: скорее всего, в ближайшее время картина в поликлиниках не изменится. Как сообщили “КП-Петербург” в комитете по здравоохранению, город уже далеко перешагнул рекорд годовой давности по количеству амбулаторных больных.

- Сейчас у нас числится 226 000 человек с ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, - уточнили в ведомстве. - Из них 114 000 - с подтвержденным коронавирусом.

По заболеваемости среди врачей статистика тоже поступает тревожная. Точными цифрами в комздраве не располагают, но по отдельным учреждениям болеет уже 20-25 процентов персонала - хотя буквально два дня назад было 10-15 процентов.