В Смольном рассказали, будут ли выдавать QR-коды детям и подросткам после вакцинации от коронавируса

Кампания по вакцинации детей от COVID-19 началась в Петербурге на прошлой неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

QR-код, как алкоголь и сигареты - строго после совершеннолетия. В Северной столице детям, вакцинированным от новой коронавирусной инфекции, его выдавать не будут. Об этом “Комсомольской правде в Санкт-Петербурге” в среду, 2 февраля, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- QR-код по факту прохождения вакцинации выдается только с 18 лет, - объяснили в ведомстве.

Что это значит? Применительно к ситуации в Петербурге - прежде всего то, что новые ограничения, которые вступили в силу со 2 февраля, законным путем обойти никак не получится. Напомним: отныне и, предварительно, до 13 февраля 2022 года детям и подросткам в Петербурге запрещено появляться в кафе и ресторанах, а также посещать непродовольственные магазины. Исключений, если верить Смольному, нет: привитые мальчишки и девчонки в этом отношении обладают теми же самыми правами, что не привитые.

QR-код после вакцинации подрастающему поколению не положен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, к слову, QR-код подростку получить все же можно - но только с 14 лет и не по факту вакцинации, а по факту перенесенной болезни. Для этого нужно иметь подтвержденный аккаунт на “Госуслугах” - именно там спустя какое-то время появляется заветный черно-белый квадратик. Правда, что он дает - непонятно. Попасть в общепит и магазины во время “детского локдауна” по нему, по крайней мере, тоже нельзя.

Вопрос “что дает детский QR-код после болезни?” Смольный предложил переадресовать в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” направила в ведомство официальный запрос.

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