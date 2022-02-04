Бышая жена Сергея Шнурова Матильда впервые после развода показала нового возлюбленного

Матильда Шнурова больше не скрывает свою личную жизнь. Фото: hwww.instagram.com/matilda.shnurova.

Пока Сергей Шнуров снимает один провокационный клип за другим, его экс-супруга отдыхает в Америке со своим новым возлюбленным. Матильда Шнурова больше не скрывает свою личную жизнь и впервые показала своего избранника после расставания с лидером «Ленинграда».

Матильда Шнурова на отдыхе в Америке. Фото: hwww.instagram.com/matilda.shnurova.

Ее новая любовь – 35-летний стоматолог Антон Криворотов. Он знаком многим по седьмому сезону шоу «Холостяк». Кстати, после проекта Криворотов был в отношениях с победительницей «Холостяка» Барбарой Пино. Правда, любовь продлилась недолго, и парочка разбежалась. Как поговаривают, из-за измен доктора.

Антон Криворотов живет в Америке. Фото: www.instagram.com/dr.krivorotov

Криворотов – не просто стоматолог. Он сделал не одну голливудскую улыбку многим российским знаменитостям - Насте Ивлеевой, Ирине Горбачевой, Глюкозе, Александру Ревве и другим селебрити. И что самое интересное, его пациентом когда-то был и Сергей Шнуров. В интервью Юрию Дудю в 2017 году фронтмен «Ленинграда» признавался, что новая челюсть ему обошлась в 250 тысяч долларов. Надо сказать, что за такие деньги можно купить хорошую квартирку или дом в Америке. Работа, по словам Шнурова, заняла 25 часов.

Криворотов дружит со многими российскими знаменитостями. Фото: www.instagram.com/trodriguezzz/

Так что жених у Матильды очень состоятельный. Но он сам этого и не скрывает. В одном из своих интервью Криворотов делился, что у него есть машина, недвижимость в России и за ее пределами, поэтому он сможет обеспечить требовательную девушку.

Очаровать экс-супругу Шнурова ему уже удалось. Бизнесвумен опубликовала у себя в Instagram снимки с их совместного отдыха в Америке. На них парочка была в Малибу, проводя время в уютном доме-фургончике, и в Лос-Анджелесе, отдыхая на пляже. Антон под одним из постов оставил комментарий в виде сердца, Мотя ответила тем же.

Матильда Шнурова встречается с одним из участников шоу «Холостяк» Антоном Криворотовым.Фото: hwww.instagram.com/matilda.shnurova.

Насколько далеко зайдут эти отношения – пока неизвестно. Криворотов ранее признавался журналистке Надежде Стрелец, что он начинает отношения, в первую очередь, когда есть понимание и перед ним его единомышленник. А еще он предпочитает натуральную красоту и по типажу ему нравятся такие девушки, как Адриана Лима. Матильда, судя по всему, этим критериям соответствует.

Антон Криворотов лечит зубы многим российским знаменитостям, в том числе и Сергею Шнурову.

Напомним, что в августе 2018 года Матильда развелась с Сергеем Шнуровым после восьми лет брака. И если артист уже через два месяца снова пошел под венец в четвертый раз, то Матильда долгое время была одна. По крайне мере, не афишировала в социальных сетях.

Матильда и Сергей прожили вместе восемь лет. Фото: СОЦСЕТИ.

Зато об успехах Шнуровой в ресторанном бизнесе гудели практически на каждом шагу. После развода со Шнуровым Матильда создала несколько новых проектов в Санкт-Петербурге, один из которых несколько лет подряд попадает в списки престижной премии The World’s 50 Best Restaurants. Недавно она также открыла онлайн-школу растяжки. Видимо, наладив свой бизнес и залечив раны, Мотя занялась и своей личной жизнью.

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