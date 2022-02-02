«Кляча» против «шнуровки». Сергей Шнуров сцепился с Ксенией Собчак, опубликовав язвительную песню

Сергей Шнуров опять что-то не поделил с Ксенией Собчак. Фото: Олег ЗОЛОТО / Артем КИЛЬКИН

Сергей Шнуров опять сцепился с Ксений Собчак – в этот раз после публикации язвительной песни про журналистку. Видеоклип, посвященный светской львице, появился в фанатском Instagram-аккаунте музыкальной группы «Ленинград». Почему-то рокер не захотел выставлять композицию у себя в соцсетях, на YouTube-канале группировки или на худой конец у Зои, новой вокалистки. Шнуров в присущей ему манере припоминает некоторые скандалы, в которые попадала Ксения Собчак.

- Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган (строка про ребенка Ксении от актера Максима Виторгана, мальчик якобы похож на бывшего бойфренда журналистки, политика Сергея Капкова – Прим Ред.).

- Подумаешь убила, спешила ж по делам (тут Шнуров отсылает к смертельному ДТП в Сочи – Прим.Ред.)

Резонансный памфлет почему-то опубликован только на фанатской страничке "Ленинграда". Фото: instagram.com/leningrad_shnurov

Общим лейтмотивом в песне идет то, что Ксения Анатольевна «скакала как кобыла, теперь, конечно, кляча». Судя по комментариям к публикации, творчество Шнурова не оценили даже фанаты – музыканту говорят, что он выбрал странный путь развития группы после сочинения скандальных песен про плохую уборку Санкт-Петербурга.

Ответа от Ксении долго ждать не пришлось. Собчак не постеснялась вырезать большой фрагмент песни и опубликовать его у себя в Instagram. Журналистка практически сравнивает рокера с землей. Она считает, что карьера Шнурова погублена – группа канула в Лету, новый проект «Зоя» не взлетел, а телеканал, где он работает генпродюсером, имеет нулевые рейтинги.

- Или заткнись уже, или делай что то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо! Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом – много чести – а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет траффика моего имени под****** (заработать – Прим.Ред.) немного хайпа, - пишет светская львица.

Добавим, что это далеко не первый обмен любезностями двух звезд. Ранее Шнуров не чурался высмеивать «пятую точку» Собчак, а потом вступал в полемику в конфликте Ксении с актрисой Дарьей Мороз, бывшей женой Константина Богомолова.

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