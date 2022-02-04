Петербуржцы смогут стать авторами «народного закона»

Напиши «народный закон» вместе с «Комсомолкой». Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто, как не петербуржцы, лучше всех знает проблемы своего города. В одном районе невозможно записаться к врачу, в другом катастрофически не хватает дорог. Или, возможно, вы заждались, пока в каждом дворе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора?

Именно поэтому «Комсомолка» совместно с ЗакСом Петербурга решила запустить проект под названием «Народный закон»!

Расскажите о главной городской проблеме, которая не дает вам покоя, и станьте автором «народного закона»!

Как создать заявку на свой закон? Написать на почту zakon.kp@mail.ru до 31 марта!

В письме должно быть следующее:

1. Коротко опишите идею своего закона. Постарайтесь уложиться в два предложения. Например: обязать застройщиков при возведении ЖК строить не только детские сады и поликлиники, но и дороги.

2. Опишите проблему подробнее, но постарайтесь уложиться в один лист формата А4. Расскажите, почему решили обратить внимание именно на эту проблему.

Важно: проблема должна касаться большого количества людей - вашего района или всего города.

3. В конце оставьте свои контактные данные: имя и фамилию, номер телефона.

Что будет дальше?

Редакция «КП» выберет десять лучших заявок и передаст их на рассмотрение специальной комиссии, состоящей из депутатов Законодательного собрания. Они выберут троих победителей. Их инициативы будут внесены на рассмотрение в комиссию по законодательству ЗакСа.