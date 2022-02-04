Вор разбил икону и украл драгоценности на пять миллионов рублей в храме Петербурга

В Петербурге богохульник украл золото на 5 млн рублей из храма "Неупиваемая чаша". Фото: МВД России

В Петербурге задержали «интеллигентного» вора, который украл золото из храма «Неупиваемая чаша», расположенного на Цветочной улице. Злоумышленник наведался в церковь вечером в четверг, 3 февраля. Мужчина в маске спокойно зашел внутрь здания, прикинулся прихожанином, дошел до помещения с иконой Пресвятой Богородицы и разбил стекло над образом. Там лежали разнообразные драгоценности: крестики, кольца, цепочки. Все это были пожертвования прихожан. Далее вор поспешил забрать золото себе и скрылся с места происшествия.

Интеллигентно одетый мужчина оказался рецидивистом. Фото: МВД России

Ущерб от действий богохульника оценили в 5 млн рублей. Сотрудники храма сообщили в полицию, где оперативно возбудили уголовное дело, разузнали про приметы вора и принялись искать его в городе. На следующий день сотрудники МВД обратили внимания на похожего мужчину, он находился возле ТЦ на Владимирском проспекте. Его остановили, и все вскрылось.

- Оказалось, что мужчину, местного жителя, неоднократно судили за аналогичные противоправные деяния. Похищенное изъяли. Задержанного доставили в отдел полиции, вскоре ему изберут меру пресечения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Украденные ценности стоимостью в 5 млн рублей мужчина сложил в пакет из-под хлеба. Фото: МВД России

На допросе перед камерой мужчина был немногословен. Одетый как интеллигент (в пальто, ботинки и шарфик – Прим.Ред.) он сознался в своих грехах. Но пострадавшим священникам и прихожанам мужчина сказал только короткое «извините», а затем опустил глаза. Ему грозит до 5 лет колонии.