Петербуржцам с COVID-19 предложили ехать к врачам на общественном транспорте

Ковидным пациентам можно добираться до врача только своими ногами или на личной машине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как известно, сейчас поликлиники Петербурга остановили плановую медпомощь и принимают только пациентов с коронавирусом. При этом в Комздраве отмечали, что добираться туда надо или пешком или на своей машине. Но никак не общественным транспортом, чтобы не разносить заразу. Однако, в Василеостровском районе медики посоветовали больным делать именно это.

- Делюсь с трудом добытой информацией. Поликлиника № 4, на Большом проспекте, пациентов с симптомами ОРВИ не принимает. Все пациенты с ОРВИ и Covid должны идти на Наличную, 37, - сообщают жители Василеостровского района в группе «От Стрелки до Гавани» в Фейсбуке.

А поскольку расстояние между поликлиниками приличное, заботливые медики повесили на дверь напоминание, каким транспортом можно добраться до соседнего учреждения.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, оказание помощи пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19 осуществляется в поликлинике № 53. Добраться до отделения можно на общественном транспорте: троллейбус № 10 и № 11, автобус №7, - говорится в тексте объявления.

Но человеческий фактор исключить невозможно. Фото: facebook.com/groups/StrelkaGavan / Павлова Ольга

Ответственные чиновники прокомментировали «КП-Петербург» сложившуюся ситуацию: «Добираться до поликлиник надо пешком или на личном автомобиле. Это обязательное условие. Но контролировать его невозможно. Поэтому имеем что имеем».