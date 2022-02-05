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Здоровье5 февраля 2022 8:36

Петербуржцам с COVID-19 предложили ехать к врачам на общественном транспорте

Такое объявление появилось на дверях поликлиники в Василеостровском районе
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Ковидным пациентам можно добираться до врача только своими ногами или на личной машине.

Ковидным пациентам можно добираться до врача только своими ногами или на личной машине.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как известно, сейчас поликлиники Петербурга остановили плановую медпомощь и принимают только пациентов с коронавирусом. При этом в Комздраве отмечали, что добираться туда надо или пешком или на своей машине. Но никак не общественным транспортом, чтобы не разносить заразу. Однако, в Василеостровском районе медики посоветовали больным делать именно это.

- Делюсь с трудом добытой информацией. Поликлиника № 4, на Большом проспекте, пациентов с симптомами ОРВИ не принимает. Все пациенты с ОРВИ и Covid должны идти на Наличную, 37, - сообщают жители Василеостровского района в группе «От Стрелки до Гавани» в Фейсбуке.

А поскольку расстояние между поликлиниками приличное, заботливые медики повесили на дверь напоминание, каким транспортом можно добраться до соседнего учреждения.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, оказание помощи пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19 осуществляется в поликлинике № 53. Добраться до отделения можно на общественном транспорте: троллейбус № 10 и № 11, автобус №7, - говорится в тексте объявления.

Но человеческий фактор исключить невозможно. Фото: facebook.com/groups/StrelkaGavan / Павлова Ольга

Но человеческий фактор исключить невозможно. Фото: facebook.com/groups/StrelkaGavan / Павлова Ольга

Ответственные чиновники прокомментировали «КП-Петербург» сложившуюся ситуацию: «Добираться до поликлиник надо пешком или на личном автомобиле. Это обязательное условие. Но контролировать его невозможно. Поэтому имеем что имеем».

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