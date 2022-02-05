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Общество5 февраля 2022 14:12

«Выходил с «Ленфильма» и упал. Скорая не довезла»: Борис Смолкин о смерти своего сокурсника, режиссера Виктора Бутурлина

Причиной смерти режиссера сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктора Бутурлина стало резкое ухудшение здоровья
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Виктор Бутурлин скоропостижно умер на 76-м году жизни.

Виктор Бутурлин скоропостижно умер на 76-м году жизни.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Петербургский актер Борис Смолкин рассказал об обстоятельствах смерти своего сокурсника, кинорежиссера Виктора Бутурлина, известного по работе над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». По словам Бориса Григорьевича, трагедия произошла утром.

- Я узнал об этом рано утром. Мы все сокурсники созваниваемся. Никто толком пока не объяснил, как это произошло. Сказали, что выходил с «Ленфильма» и упал. Скорая не довезла. Вот и все, что я знаю, - рассказал «КП-Петербург» Борис Смолкин.

По его словам, особых проблем со здоровьем у Виктора Бутурлина не замечалось: «были свои болячки, как у любого человека в таком возрасте».

Не было и признаков недомогания или плохого самочувствия. Режиссер был активен, строил творческие планы на будущее, активно преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов при «Ленфильме».

По словам режиссера Юрия Фетинга, перед гибелью Виктор Бутурлин принимал экзамен у студентов.

- Сегодня ночью не стало замечательного режиссера и человека. Виктор Иванович Бутурлин ушел почти мгновенно. Накануне он принимал зачет, который затянулся до 23:40. Студенты провожали мастера к машине. И вдруг Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги пытались привести его в чувство. Через 20 минут приехала скорая... Утром сообщили о смерти мастера, - написал Юрий Фетинг на портале kino-teatr.ru.

Напомним, что Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни. Время и место прощания с режиссером станут известны позднее.

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