Как открыть больничный лист дистанционно в Санкт-Петербурге в 2022 году: подробная инструкция

Как открыть больничный лист дистанционно в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за большого роста заражений коронавирусом власти Санкт-Петербурга согласовали с Министерством здравоохранения возможность оформления электронного листа нетрудоспособности для горожан. Теперь заболевшие могут не стоять в очередях в поликлиники и не ждать врачей на дом. Рассказываем, открыть больничный лист дистанционно в Санкт-Петербурге в 2022 году, а также, как его закрыть.

ОТКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННО

Начиная с 6 февраля 2022 года жители Петербурга, у которых есть симптомы ОРВИ или подозрение на коронавирус могут оформить больничный лист, не выходя из дома. Однако это следует делать только в том случае, если течение болезни легкое.

Для этого надо позвонить по номеру 122 и выбрать пункт меню «Вызвать врача на дом и открыть больничный лист». Голосовой помощник Виктория проведет опрос, и, в случае подтверждения легкого течения заболевания, предложит открыть больничный дистанционно.

Далее служба 122 передаст всю информацию в нужную поликлинику. После медицинский работник учреждения свяжется с пациентом, уточник его состояние здоровья. Если симптомы заболевания не вызовут у врача опасений, то врач выдаст рекомендации по лечению и откроет электронный листок нетрудоспособности на 7 дней.

ЗАКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННО

Больничный лист можно будет закрыть через службу 122 и портал «Здоровье петербуржца». Чтобы воспользоваться сервисом через Службу 122, после звонка на номер 122 нужно выбрать в голосовом меню пункт 3 «Закрыть больничный лист». Далее потребуется предоставить данные заявителя и заболевшего: ФИО, контактный телефон, адрес, после чего заявка на закрытие больничного будет направлена в поликлинику. Работники поликлиники перезвонят каждому, оставившему заявку, убедятся, что действительно требуется закрыть больничный лист и выполнят это дистанционно.

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