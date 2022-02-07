Смольный напомнил, что вывоз строительного мусора нужно организовать самим

Районы Петербурга, где ситуация была сложнее всего, постарались расчистить максимально. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Смольном прокомментировали ситуацию с вывозом отходов в Петербурге. Вопрос урегулирован - уверены чиновники. По официальным данным на 7 февраля, количество жалоб сократилось более чем на 65%. Решить проблему помогают 20 мобильных бригад. Подрядчиков оснастили дополнительной техникой.

Районы Петербурга, где ситуация была сложнее всего, постарались расчистить максимально. Мусорные площадки инспектирует комитет по обеспечению экологической безопасности вместе с районными администрациями.

- Срывы графиков вывоза твердых коммунальных отходов в Выборгском районе наблюдаются в менее чем 5% случаев. В Приморском, Невском, Калининском завалы ТКО отсутствуют, - говорят в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Эпизодическески мусорные горы возникают по нескольким причинам. Ни одна из них, с точки зрения Смольного, не связана с “Невским экологическим оператором” - новым монополистом, который отвечает за вывоз ТКО.

- Невывоз отходов связан с затруднением проезда мусоровозов - из-за большого количества снега и автомобилей, припаркованных у контейнеров. Еще одна причина - складирование строительного мусора. Граждане и юрлица должны отдельно договариваться с компаниями о его вывозе. Региональный оператор отвечает только за твердые коммунальные отходы, - объясняют в Смольном.

Чиновники связывают невывоз отходов с затруднением проезда мусоровозов по дворам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Если вы сделали ремонт и у вас появился мусор в виде: битых кирпичей, кусков бетона, досок, оконных рам и труб, старой сантехники - вы не можете просто оставить это у баков. Необходимо заказать вывоз строительного мусора. Сейчас “Невский экологический оператор” не готов принимать такие заказы - об этом рассказали “КП-Петербург” в пресс-службе НЭО. Поэтому необходимо найти любую профильную компанию через интернет и для начала спросить у нее лицензию. Быстрый поиск в сети выдает цены от 590 рублей за кубометр, за 8 мешков или 1 предмет. Фирма без лицензии может увезти мусор не на легальную свалку, а просто в лес.

Почему строительный мусор отдельно? Считается, что он может повредить технику при погрузке и транспортировке.

Напомним, в начале января в Петербурге стартовала мусорная реформа. Теперь за вывоз ТКО отвечает единый оператор. В первые недели в городе возник мусорный коллапс. Администрация и НЭО обещали прекратить его к началу февраля. Но петербуржцы продолжили жаловаться на невывоз мусора из своих дворов.