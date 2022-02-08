Охранник опоил и изнасиловал 16-летнюю пациентку больницы в Ленобласти

Прокуратура проверяет сообщения об изнасиловании охранником опоил 16-летней девочки в Тихвинской больнице в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области прокуратура начала проверку сообщений о том, что в Тихвинской больнице охранник опоил 16-летнюю девочку неизвестным веществом и изнасиловал. О произошедшем рассказала сама девятиклассница. Вечером 7 февраля 2022 года она сообщила о случившемся инспектору по делам несовершеннолетних.

Девочка попала в больницу еще 30 января после серьезного конфликта с родителями, поэтому ее временно разместили в медучреждении. Но вечером 7 февраля к ней начал приставать 44-летний охранник.

- Девочка рассказала, что вечером охранник больницы дал ей какой-то порошок, после чего в подсобном помещении указанной больницы совершил с ней половой акт, - рассказал ранее "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину уже задержали. Отмечается, что он безработный. Ранее он несколько раз был судим за наркотики.

- Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней. В рамках проверки будет дана оценка действиям субъектов профилактики правонарушений, исполнения законодательства о правах несовершенолетних, - рассказали в прокуратуре области.

Также пока что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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