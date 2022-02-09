Как вызвать врача в случае подозрения на коронавирус в Санкт-Петербурге: Полная инструкция

Как вызвать врача и надо ли идти в поликлинику в случае подозрения на коронавирус в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за большого роста заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге отменили плановый прием в поликлиниках и установили новый алгоритм, по которому заболевшие COVID-19, с подозрением на инфекцию или с ОРВИ могут попасть на прием к врачу. Рассказываем, как вызвать врача в случае подозрения на коронавирус в Санкт-Петербурге и нужно ли идти в поликлинику.

ВЫЗОВ ВРАЧА

Для того, чтобы вызвать врача на дом в Санкт-Петербурге можно обратиться непосредственно в саму поликлинику, либо же оставить заявку по номеру 122. В Смольном отмечают, что служба 122 работает круглосуточно, поэтому нет необходимости дозваниваться именно в утренние часы. Оставить заявку голосовому помощнику можно в любое время.

Звонить в Службу 122 можно со стационарного и мобильного телефона. Если заявка была оставлена с мобильного телефона, то позже на этот номер поступит СМС с номером заявки, а затем сообщение о дате визита врача.

По телефону 122 ответит бот "Виктория", которая задаст ряд вопросов, чтобы после направить всю информацию в медучреждение.

Напомним, что в случае легкого течения болезни врач к пациенту не придет, но проконсультирует его и будет следить за состоянием по телефону. Также через служб можно дистанционно открыть и закрыт больничный лист.

ПОХОД В ПОЛИКЛИНИКУ

С 24 января 2022 года в Санкт-Петербурге поликлиники принимаю пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19. Для этого организованы специально приемно-смотровые боксы с отдельным входом в поликлинике. Не рекомендуется приходить в поликлиники маломобильным контингентам лиц, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным, взрослым старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет. Они должны вызывать врача на дом.

Список адресов поликлиник, которые принимают больных коронавирусом можно узнать по ссылке.

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