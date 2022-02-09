Депутаты Петербурга просят остановить рост цен на ПЦР-тесты

Ценами на ПЦР-тесты заинтересовалась прокуратура. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На последнем заседании парламента Северной столицы подняли сразу три наболевших социальных вопроса: дороговизна лечение ковида, детские выплаты и приватизация крупнейших городских ГУПов.

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОВОД РАЗЖИТЬСЯ

Парламент направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В нем депутаты просят обуздать цены на экспресс- и ПЦР-тесты, определяющие коронавирусную инфекцию.

– Число заболевших ковидом растет каждый день. В таких условиях экспресс- и ПЦР-тесты – это форма профилактики распространения инфекции, – отметил депутат Павел Крупник. – Но мониторинг цен показал, что за экспресс-тест в рознице просят от 646 до 3000 рублей, а сдать ПЦР в коммерческой лаборатории обойдется минимум в 1200 рублей.

Министра просят взять вопрос под личный контроль. Ценами на тесты уже заинтересовалась прокуратура, вскоре подключат и Федеральную антимонопольную службу.

Также парламентарии просят Мурашко разобраться в ценах на препараты для лечения и профилактики ковида. ЗакС предлагает включить их в федеральный перечень жизненно необходимых.

Если в поликлиниках ПЦР делают пациентам бесплатно, то частной лаборатории процедура обойдется минимум в 1200 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОЩУТИМАЯ НАДБАВКА

Региональные выплаты на детей 3-7 лет для малоимущих семей будут выдавать не только петербуржцам, но и тем россиянам, у которых в регионе есть временная регистрация.

– В 2021 году таких семей было 1597 – это около 2000 детей, – сообщил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко. – Размер ежемесячного пособия – от 50 до 100 процентов от детского прожиточного минимума (12 765 рублей. – Прим. ред.). Не такие уж и большие расходы для бюджета, а для семей надбавка ощутимая.

На сегодня выплату уже получают 42 000 детей, прописанных в Петербурге.

Еще одно новшество – расширение полномочий региональной власти в сфере информационной безопасности детей. Пока проект только готовит площадку для масштабной войны с опасным контентом.

– Вопрос серьезный, – отметил председатель ЗакСа Александр Бельский. – Речь об угрозах, которые существуют в информационном пространстве – от суицидального контента до педофилии. Не стоит ограничиваться принятием только этого закона.

ГУПАМ – ПРОЗРАЧНОСТЬ

К 2025 году в России не должно остаться ни одного ГУПа. Но пока в Петербурге их хватает: в этом вопросе город только подгоняет свое законодательство под федеральное.

– Есть решение, что не все ГУПы Петербурга будут приватизированы. Например, «Водоканал», «Горэлектротранс», «Автоматическая телефонная станция Смольного», – добавил Сухенко.

В парламенте переживают за прозрачность приватизации и за судьбу акций упраздненных ГУПов, которые останутся в госсобственности. И хотя Смольный обещает, что процесс будет открытым, требуют наделить ЗакС большими функциями контроля.

– Остались ГУПы-монополисты, от работы которых зависит повседневная жизнь миллионов горожан. Их приватизация должна быть прозрачна. Сегодня парламент практически никак не влияет на процесс – все решения за исполнительной властью. Это неправильно, – подчеркнул депутат Александр Шишлов.

КСТАТИ

В календаре петербургских праздников появилась новая дата – 12 марта, День работника уголовно-исполнительной системы. В будущем парламент обещает инициировать больше праздников для работников и других сфер: образования, культуры и медицины.

А ЧТО ЕЩЕ?

Горячих мусорных точек – в три раза меньше

По словам Бельского, «тепловая карта мусора», созданная парламентов и вобравшая все негативные отклики горожан, помогла уменьшить число жалоб на замусоренные дворы и парадные с 100 до 20-30 в день.

В увольнении учительницы из-за Хармса – разберутся

– В любом вопросе надо разобраться без поспешных выводов. Педагог сменил три школы за год и не нашел контакта ни с одной. Урок, где читали Хармса, велся не по тематике программы. Женщина говорит, что у нее есть кураторы. Но кто за этим стоит? Разберемся. Если есть виновные, они понесут наказание, – подчеркнул Бельский.

Нерадивым собачникам – штрафы

Ситуация с бродячими собаками в Петербурге не такая сложная, как в других регионах. Как отмечают в ЗакСе, своры полнятся, в основном, из-за дачников, которые после летнего сезона выбрасывают животных на улицу. Решать проблему планируют повышением ответственности для хозяев зверей и дальнейшей работой с бездомными четвероногими – например, развитием приютов.

ВАЖНО!

Мариинский дворец обещают сделать более открытым для простого народа. Ранее в ЗакСе заговорили об экскурсиях, теперь парламент станет публиковать на своем сайте стенограммы всех открытых заседаний – чтобы каждый желающий был в курсе законодательной жизни. Публиковать стенограммы обещать не позднее, чем через 14 дней после заседания.

А чтобы в подготовке инициатив участвовало еще больше горожан, ЗакС и «Комсомольская правда» в Петербурге» запустили проект «Народный закон». Разработать и довести свой закон до реализации может каждый.

– Задача проекта – вовлечь людей в законодательный процесс. Чтобы как можно больше петербуржцев поняли, что собой представляет законотворческая деятельность. Таким образом, мы из первых уст услышим о проблемах, которые тревожат жителей, – объяснил Александр Бельский. – А к 27 апреля подведем итоги проекта и посмотрим, какие инициативы можно реализовать и как.