Система работает на доверии. Петербуржцы пытаются открыть дистанционные больничные даже из-за похмелья

На 10 февраля в Петербурге зарегистрировано 289 126 амбулаторных больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 6 февраля в Санкт-Петербурге больничный можно открыть и закрыть по телефону, не вызывая врача и не посещая поликлинику. Ура? Не совсем: горожане массово жалуются на сбои в новой системе. То ответа от доктора приходится ждать сутками (хотя он должен прийти в течение 24 часов), то заявка уходит не в ту поликлинику или вовсе остается без ответа.

QR-КОД НЕ ПОЛАГАЕТСЯ

Дистанционные больничные большой популярностью пока не пользуются. По данным Комитета по информатизации и связи, за неделю их открыли 3,5 тысячи человек, хотя число амбулаторных пациентов за это время увеличилось на 8 тысяч.

- Если вы оставляете заявку на дистанционный больничный, вас будут вести как пациента с ОРВИ, - рассказали в одной из городских поликлиник. - ПЦР-тест на коронавирус дистанционно взять невозможно, соответственно, QR-кода переболевшего у вас не будет, и бесплатные лекарства вам не полагаются.

Обращаемость в поликлиники за последние дни действительно снизилась - но непонятно, за счет больничных или же сама собой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но находятся и такие, кто откровенно злоупотребляет новыми возможностями. В практике докторов уже есть эпизоды, когда телефонный больничный у них просили открыть из-за похмелья.

- Система работает на доверии, - констатируют медики. - По телефону полноценный врачебный осмотр не провести при всем желании. К тому же сейчас нет возможности выделить из штата отдельного человека, который только обрабатывал бы заявки и не занимался ничем другим: врачи ведь тоже болеют. Мы, например, только вчера посадили в ковидный бокс второго терапевта, чтобы не образовывались очереди, а сегодня он уже слег с коронавирусом.

Поэтому на звонках зачастую сидят те, у кого свободны руки.

- В среднем поступает по 150 заявок в день на открытие и закрытие больничного, - делятся в одной из городских поликлиник. - Обрабатывают их четыре-пять человек. Получается, на каждого по 30-40 обращений. Меньше делать просто нельзя: мы по регламенту обязаны отреагировать в течение суток, а если что-то начать оставлять на завтра, заявки станут копиться. Поэтому на разговор с одним больным отводится пять-шесть минут.

Если вы оставляете заявку на дистанционный больничный, вас будут вести как пациента с ОРВИ. Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ВЫПИСКУ - В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ

Еще один важный нюанс - сортировка больных. Сейчас негласный алгоритм такой: в приоритете домашние вызовы и пациенты, которые пришли в поликлинику лично. Дистанционщиков - особенно тех, кому больничный надо не открыть, а закрыть, - обычно оставляют на вечер. Поэтому задержки случаются.

Но есть и положительный эффект: в некоторых поликлиниках отмечают, что количество вызовов врачей на дом с выходных действительно снизилось.

- Вот уже третий день по 350-400 заявок, - констатируют в еще одной амбулатории. - Это тоже выше нормы примерно в два раза, но по сравнению с прошлой неделей, когда количество вызовов в сутки переваливало за тысячу, мы хоть смогли немного вздохнуть.

Правда, пока непонятно, в чем тут дело: то ли действительно помогли дистанционные больничные, то ли всему причиной заболеваемость, которая с пятницы по понедельник снизилась с 21 тысячи до 11 тысяч новых заражений в сутки. Сейчас, впрочем, она снова стала подниматься.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:

- В первые дни поступало большое количество жалоб на оформление дистанционных больничных. В части поликлиник, например, не смогли вовремя наладить сортировку больных: заявки на оформление больничного от службы «122» путались с заявками на вызов врача на дом. Кроме того, большой процент сбоев был связан с тем, что люди пытались закрыть больничный не в той поликлинике, в которой открывали. Так нельзя. В итоге персоналу все равно приходилось обрабатывать ложную заявку и тратить на это время. Сейчас все пришло в норму, а число жалоб существенно снизилось.

КСТАТИ

На четверг, 10 февраля, в Петербурге было зарегистрировано 289 126 амбулаторных больных. Из них 160 558 - с подтвержденным коронавирусом.

БУДЬ В КУРСЕ!

Открыть больничный можно не только по номеру 122, но и через специальный чат-бот в Телеграме.

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