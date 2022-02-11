Полезные советы: С чего начать покупку квартиры

Главный совет при выборе жилья — не принимайте решение сгоряча. Фото: пресс-служба Компании Л1.

У квартир в новостройках масса преимуществ: удобные планировки, новые коммуникации и, конечно же, чистая юридическая история - никаких проблем с правом собственности. Но как выбрать жилье и, самое главное, как сделать первый шаг на пути к заветным «метрам»? «Комсомолка» вместе с компанией Л1 составила гайд по выбору новой квартиры.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Представьте себе идеальный вариант жилья. Получилось? Теперь попробуем сказку сделать былью. Для начала поймите, какой метраж и какая планировка вам наиболее подходят. Определитесь с районом проживания. Кстати, сейчас очень упрощают задачу по подбору жилого комплекса сервисы по покупке недвижимости, например от Яндекса или ЦИАН. Они позволяют задать необходимые параметры и даже очертить на карте зону, где вы хотите жить.

Они же помогают отсортировать квартиры по цене. Советуем при составлении списка отсеивать неадекватно дешевые - это могут быть довольно рискованные варианты. У очень дорогих должны быть реальные преимущества для повышения цены. Ну а средние цены уже зависят только от застройщика и уровня конкуренции в той или иной локации. Не лишним будет также помнить, что хотя квартиры с черновой отделкой стоят дешевле, после покупки нужно будет вложиться еще и в ремонт.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О ЦЕНЕ?

На стоимость квартиры влияет ее расположение в доме. Как правило, жилье на первом и последнем этажах дешевле. И если раньше эта разница была обоснована - на первом нередко появлялась плесень из-за соседства с подвалом или другие сюрпризы, а на верхнем возникали протечки, то в современных новостройках таких проблем уже не существует, и более низкая цена - это просто дань традиции. Кстати, по тому же принципу иногда формируются скидки на угловые квартиры.

А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ СЭКОНОМИТЬ?

Во-первых, берите жилье в доме, который еще строится. Квартира обойдется дешевле, чем в готовом. Сейчас это безопасно: с 2019 года законодательство защищает дольщиков от неблагонадежных застройщиков.

Во-вторых, приобретайте квартиру в конце года. Часто девелоперы предлагают отличные скидки именно в ноябре - декабре: компании хотят побыстрее продать квартиры и привести в порядок годовую отчетность.

Главное, не спешите, даже если застройщик обещает скидку 50%, которая сгорит через три дня. Покупка квартиры не должна быть импульсивным решением.

Фото: пресс-служба Компании Л1.

КАК РАССЧИТАТЬ ИПОТЕКУ?

Если вам не хватает собственных средств, ипотека - идеальный выход из сложившейся ситуации. Средняя ставка на начало 2022 года составляет 11%, а первоначальный взнос часто не больше 10% от стоимости жилья. Чтобы рассчитать максимальный размер займа, исходите из того, что будете тратить не больше 40% семейного бюджета каждый месяц. А затем умножайте сумму на 120 - так вы получите размер кредита, который можно комфортно выплачивать 10 лет. После этого обращайтесь в ипотечный отдел застройщика - вам подберут самый лучший вариант исходя из ваших потребностей.

Кстати, сейчас легко можно найти и сниженные ставки по ипотеке. К примеру, можно существенно сэкономить с программой «Ипотека с господдержкой», где процентная ставка составит от 5,5%. Для семей (теперь и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года) доступна «Семейная ипотека». Ну и, конечно, наиболее выгодные условия предлагают сами застройщики в партнерстве с банками в рамках программ по субсидированию процентной ставки банка. Например, в Компании Л1 такие варианты начинаются от 0,1% (субсидированная «Семейная ипотека» с ПАО «Сбербанк»).

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО?

Итак, вы составили список претендентов на звание вашей будущей квартиры. Теперь нужно понять, действительно ли вас устраивает выбранное жилье. Для начала узнайте, все ли в порядке в районе с инфраструктурой. Запишитесь на просмотры и попробуйте самостоятельно добраться до будущего жилья: на машине, общественном транспорте или пешком. Лучше всего в час пик. Так вы будете точно знать, сколько времени вам придется тратить на дорогу каждый день.

Многие совершают ошибку, покупая квартиру дешевле, но в отдаленном районе. Такая экономия потом нередко выходит боком: дополнительные траты на транспорт не только на работу, но и до школы или детского сада, отсутствие нормальной медицинской помощи, постоянные пробки и так далее. Ну а социальная среда в новых районах, возникающих на окраинах как грибы, - это вообще тема для отдельного разговора. Лучше немного переплатить (кстати, сейчас уже реально немного), зато купить квартиру в обжитом районе, где все находится в шаговой доступности. Например, жилые комплексы «английского квартала» Компании Л1 - «Лондон Парк», «Шекспир», «Байрон» и «Поэт» - удобно расположены недалеко от станции метро «Проспект Просвещения», рядом много транспорта, школ, детских садов, поликлиник, не говоря уже о магазинах, кафе и ресторанах. При этом сама локация с большим количеством зелени, прогулочными зонами, уютными двориками.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ЗАСТРОЙЩИКОМ?

Последний шаг - подписание договора. Собираясь в офис девелопера, возьмите с собой паспорт и свидетельство того, что вам оформили ипотеку (или подтверждение суммы на счету в банке), хотя помощь по кредиту сейчас можно получить и в ипотечном отделе застройщика. Если вы в браке, вам также понадобится согласие супруга на покупку недвижимости, заверенное нотариусом.

Если вы покупаете квартиру в сданном доме, вам, скорее всего, предложат заключить договор купли-продажи. Если же ЖК еще строится, то вам дадут договор участия в долевом строительстве. В нем должны быть указаны все параметры жилья: сроки сдачи, его стоимость, планировка и метраж. Перед подписанием любого документа его лучше показать юристу и вместе с ним уточнить все нюансы.

После подписания договора деньги перечисляются застройщику или, в случае ДДУ, на эскроу-счет в банке. После этого вы принимаете квартиру и получаете ключи (сразу или после введения дома в эксплуатацию). А как грамотно проверить новое жилье, читайте в статье «Как правильно принять квартиру у застройщика».