Впавшую в кому на Бали девушку из Петербурга эвакуируют в Россию

Впавшую в кому на Бали петербурженку эвакуируют в Россию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

24-летнюю девушку из Санкт-Петербурга Полину Стрелец, которая попала в аварию на гидроцикле на Бали и впала в кому, эвакуируют в Россию. Блогер разбилась 20 января 2022 года, когда отдыхала за границей. С тех пор она находится в больнице города Денпасар. Семья девушки била тревогу и даже обращалась в Смольный с просьбой помочь перевести дочь на лечение домой. 12 февраля 2022 года стало известно, что уже готовится санитарно-авиационная эвакуация.

- Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Михаила Романова об организации санитарно-авиационной эвакуации в Россию 24-летней петербурженки, - рассказали в пресс-службе партии.

Девушку должны будут перевести в больницу Петербурга или Москвы. Пока что на этот счет нет определенности. Известно, что Голикова уже дала поручение Минздраву страны, министерству иностранных дел, МЧС и многим другим ведомствам организовать эвакуацию петербурженки.

Поручение МЧС, МИД и другим ведомствам дала Татьяна Голикова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Транспортировка таких пациентов производится только в положении "лежа", к тому же в сопровождении реаниматологической бригады. Такой перелет стоит около 15 миллионов рублей.

- Я уже связался с мамой Полины, и сообщил ей о принятом решении. Санитарная эвакуация Полины и дальнейшее ее лечение на территории Российской Федерации находится на моем личном контроле, - сказал Михаил Романов.

Полина Стрельцова попала в аварию, когда каталась на гидроцикле. Девушка получила двойной перелом ноги и травму крестца, катаясь на гидроцикле. В местной клинике ей провели операцию на ноге, но после этого у нее пострадал мозг. Врачи поставили диагноз - жировой эмболизм. При этом состоянии в кровеносную систему организма попадают частицы живой ткани, вызывающие опасные для жизни осложнения. Местные врачи долгое время не могли стабилизировать состояние пациентки, поэтому мама Полины и обратилась за помощью к властям и попросила помочь вернуть дочь домой.

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