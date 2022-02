«Холостяк» Криворотов выложил полуголое пляжное фото с Матильдой Шнуровой

Звездный стоматолог Антон Криворотов и бизнесвумен Матильда Шнурова больше не скрывают свои отношения. Фото: hwww.instagram.com/matilda.shnurova.

Звездный стоматолог и участник седьмого сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов и бизнесвумен, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда признались публично друг другу в любви в День Святого Валентина. Антон нежно поздравил возлюбленную с праздником на своей странице в Instagram. Он опубликовал совместную фотографию, где они практически полуголые на пляже, и видео. На не нем парочка поет «if you'll be my baby» (Если ты станешь моей, крошка – Прим. ред. ) из песни To The Moon & Back группы Savage Garden.

Звездная парочка недавно вместе отдыхала. Фото: hwww.instagram.com/matilda.shnurova.

«Обожаю, когда ты смеешься», - написал Криворотов под постом и добавил смайл в виде красного сердца. Матильда Шнурова ответила ему в комментариях тем же и разместила на своей странице фотографии, где они дурачатся и целуются.

У Криворотова и Шнуровой очень романтические отношения. Фото: hwww.instagram.com/matilda.shnurova.

О том, что Матильда и Антон встречаются, стало известно в начале февраля 2022 года. «КП-Петербург» рассказывало, как парочка отдыхала вместе в Америке, наслаждаясь морем на побережье Тихого океана, и уединялась в Малибу.

Напомним, что это первые публичные отношения Матильды Шнуровой после развода с Сергеем Шнуровым в 2018 году. У музыканта в отличие от Моти через два месяца после развода уже была четвертая свадьба. Поговаривают, что Шнуров изменял Матильде со своей женой Ольгой Абрамовой.