Тренды развития зообизнеса обсудят в Санкт-Петербурге 16-18 февраля

Тренды зообизнеса обсудят в Северной столице. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

16–18 февраля 2022 года в рамках деловой программы выставки товаров и услуг для домашних животных «Зооиндустрия» обсудят тренды развития зообизнеса. Внимание профессионалов привлечет «Грумингфест», серия лекций «Академия DOG-PROFI», Форум террариумистов. Второй год подряд одновременно с выставкой в Экспофоруме пройдет Ветеринарный хирургический конгресс.

В крупнейшем отраслевом мероприятии на Северо-Западе России –выставке производителей и дистрибьюторов товаров и услуг для домашних животных «Зооиндустрия» примут участие 76 компаний: производители и поставщики кормов и товаров для животных, дистрибьюторы, крупные оптовые компании, ветеринарные предприятия, груминг компании. В павильоне будут представлены такие известные бренды, как «Гранд Альфа», «Валта», «АС-Капитал», «ВетПродактс», «Зооменю», «Гатчинский Завод», Тверской мелькомбинат, «Агробиопром», «Краснодарзооветснаб», «Мосзооветснаб», «Пет Лайн» и другие. В рамках выставки продемонстрируют аксессуары, одежду и лакомства для животных, а также оборудование, инструменты и препараты для ветеренарии и груминг-салонов из 15 регионов России, а также из Беларуси, Эстонии, Испании и Германии.

Основными темами дискуссий, которые пройдут в рамках деловой программы, станут вопросы управления персоналом в зообизнесе, увеличения продаж продукции, продвижения брендов и другие. К участию приглашены ведущие отраслевые эксперты из сфер HR, маркетинга и зооиндустрии. Евгений Засимов, бизнес тренер портала для поиска работы SuperJob, выступит с докладом «Тренды рынка труда: какие выводы делать и как реагировать». Инна Сивова, директор по маркетингу агентства CROP media, расскажет об эффективных продажах в Digital сфере. Александр Колчин, директор по контенту ИИЦ «Зооинформ», бизнес-тренер по продажам, проведет лекцию «Подход к взаимодействию с дистанционными работниками при гибридном режиме труда».

Большой интерес у посетителей вызовет Сергей Модлый, блогер, автор YouTube-канала «Хвостатый питомец» с многотысячной аудиторией в разных социальных сетях (31000 тысячи подписчиков в YouTube, 4000 в Instagram), который выступит с докладом «Блогер – это новое СМИ». Сергей – единственный в России инфлюенсер, который снимает честные обзоры на корма для животных, а также предлагает рецепты блюд из натуральных продуктов, подходящих для питания домашних животных.

Кроме того, состоятся традиционные для выставки мероприятия. Серия лекций «Академия DOG-PROFI» будет посвящена лечению и диагностике заболеваний животных, а также юридическим вопросам, которые необходимо знать заводчикам.

С 16 по 18 февраля будет работать конференция «Грумингфест». За три дня владельцам салонов для животных и их сотрудников проведут мастер-классы и лекции, которые поспособствуют профессиональному развитию. Эксперты расскажут о косметологии в груминге, клиентском сервисе, дерматологических проблемах питомцев и их решениях, вариантах стрижек четвероногих и т.д.

Также в рамках выставки «Зооиндустрия» состоится Форум террариумистов – уникальное событие, объединяющие заводчиков сухопутных рептилий и насекомых.

«Зооиндустрия» - это только начало! 26–27 февраля в павильонах Экспофорума состоится выставка «Город собак», а 12–13 марта – «Зоошоу», на котором представят тысячи разнообразных животных и насекомых.