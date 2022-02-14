Почти неделю была в коме. Как в России спасали разбившуюся на квадроцикле на Бали тревел-блогера

В аварию Полина попала в свой 23 день рождения ФОТО: соцсети

Прыжки в открытое море, съемки с тигрятами и десятки перелетов в год - так еще месяц назад выглядела жизнь 24-летней Полины Стрелец из Петербурга. Все изменила поездка на Бали, куда тревел-блогер отправилась в январе 2022 года. В один из дней на острове с ней произошла беда. Покоряя волны на гидроцикле, девушка покалечилась и попала в больницу. Теперь родные Полины всеми силами пытаются вернуть ее в Россию, но стоит это порядка 15 млн рублей.

АВАРИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

- Бали - это волшебный мир, в котором я желаю побывать каждом! - последнее, что написала на своей странице девушка перед аварией.

Блог Полины посвящен путешествиям ФОТО: соцсети

После этого подписчики на время потеряли любимого блогера из виду. Только спустя 10 дней на странице девушки появилась новая запись, которая никого не порадовала.

- 20 января, в день рождения, на Бали с Полиной Стрелец произошел несчастный случай на воде - столкнулись два скутера. У нее два закрытых перелома бедра и голени со смещением, повреждение тазовой кости и отек головного мозга, - сообщили близкие девушки.

Сначала казалось, что отделалась девушка относительно легко. Но после операции на ноге выяснилось, что пострадал еще и мозг.

- Когда Полине уже сделали две операции, в сознание ее не приводили по медицинским показаниям. На МРТ выявили страшный диагноз - жировую эмболию. Восстановление мозга займет не менее трех недель, - делились с подписчиками родные Полины. - Деньги по страховке кончились.

На перелет Полины требуется 15 миллионов рублей ФОТО: соцсети

После этого все расходы на лечение упали на плечи семьи. На тот момент один день в реанимации клиника оценивала в 150 тысяч рублей. На деле все оказалось еще дороже.

- Я работаю страховым агентом, с отцом детей давно в разводе. Прошлой осенью он трагически погиб. Воспитываю детей я одна. Еще на попечении находится несовершеннолетний младший сын. Такие расходы мне не потянуть, - делилась переживаниями в соцсетях мама Полины Стрелец.

Равнодушными подписчики не остались, люди тут же начали переводить деньги подавленной матери. Но тут в трагической истории появилась еще одна крупная сумма - 15 миллионов рублей.

Девушка получила два перелома и отек мозга ФОТО: соцсети

- Врачи разрешили перевезти Полину в Россию. Сейчас главная неопределенность - это сколько недель или месяцев ей нужно будет находиться в реанимации. Стоимость пребывания в день зависит от набора процедур и медикаментов - это больше 150 тысяч рублей в день. Перелет в Россию нужным транспортом обойдется в 15 миллионов рублей, - писали близкие девушки.

СОБРАЛИ 12 МИЛЛИОНОВ

Пока девушка приходила в сознание и старалась хотя бы улыбаться и шевелить пальцами, ее подписчики тоже не сидели на месте. Уже к 6 февраля на лечение Полины было собрано 12 миллионов 554 тысячи рублей, но и этого было недостаточно.

- Минимум двух с половиной миллионов не хватает, чтобы привезти Полину домой. Перелет возможен только бортом санавиации на низкой высоте, чтобы избежать падения давления. В ее состоянии это критично. Перелет за 15 миллионов - самый дешевый вариант, который нам озвучивали, - делились родные в соцсетях Полины.

Полина уже пришла в себя, но пока может лишь улыбаться и кивать головой ФОТО: соцсети

Так, копеечка к копеечке, семья собирала деньги на перелет. Свою мольбу о помощи они отправляли, куда только могли: всевозможные фонды, приемная губернатора Санкт-Петербурга, министерство здравоохранения. Наконец они были услышаны.

- Петербург окажет помощь пострадавшей на Бали жительнице города Полине Стрелец. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города, - пообещал губернатор Александр Беглов.

Вскоре девушку должны привести в больницу Петербурга или Москвы. Самостоятельный сбор средств на лечение Полины родные после этой новости закрыли.

Сейчас подписчики активно поддерживают блогера ФОТО: соцсети

- Власти обещали помочь. Пока деньги у нас есть, на реабилитацию должно хватить. Не вижу смысла продолжать сборы, когда мы получили надежду на помощь властей, - призналась «КП-Петербург» родственница девушки Влада Стрелец. - Нам сейчас непросто, но слова поддержки помогают.

Сейчас Полина уже пришла в сознание, но все еще подключена к аппарату ИВЛ. Сил у нее хватает только на легкую улыбку и кивки головой.

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