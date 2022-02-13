Александр Беглов готов оплатить эвакуацию пострадавшей на Бали блогерше

На эвакуацию пациентки нужно 15 миллионов рублей. Фото: Instagram: @ps_polina_strelets

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что окажет помощь пострадавшей на Бали девушке. 24-летняя Полина Стрелец разбилась на гидроцикле 20 января 2022 года во время отдыха за границей. С тех пор петербурженка находится в коме в больнице города Денпасар. За помощью обратились родители туристки.

- Петербург окажет помощь пострадавшей на Бали жительнице города Полине Стрелец. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города, - заявил губернатор Александр Беглов.

Девушка разбилась на гидроцикле. Фото: instagram.com/ps_polina_strelets

12 февраля стало известно о скорой эвакуации Полины Стрелец. Девушку должны привести в больницу Петербурга или Москвы. Председатель правительства Татьяна Голикова уже дала поручение Минздраву страны, министерству иностранных дел, МЧС и многим другим ведомствам организовать вывоз россиянки.

Напомним, Полина Стрелец разбилась на гидроцикле, пострадавшая сломала ногу и получила травму крестца. Во время операции у девушки пострадал мозг, вскоре она впала в кому.

Чтобы перевести туристку домой, необходимо 15 миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Полина Стрелец ведет образовательные курсы и блог о предпринимательстве в соцсетях. Зимой петербурженка уезжает жить за границу.

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