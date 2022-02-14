«Петербургский дневник» запускает проект «Дневник здоровья ребенка»

Проект о здоровье детей запускают в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и издание «Петербургский дневник» подпишут соглашение о сотрудничестве и представят свой первый совместный проект «Дневник здоровья ребенка» 15 февраля 2022 года.

Соглашение о сотрудничестве позволит официальному изданию Правительства Санкт-Петербурга более тесно взаимодействовать с университетом для повышения информированности жителей города о работе одного из важнейших международных центров высшего медицинского образования, в том числе уделяя особое внимание внедрению новейших технологий и современной диагностической аппаратуры. Кроме того, в рамках проекта доктор медицинских наук, профессор-педиатр Мария Ревнова будет еженедельно отвечать на значимые вопросы, волнующие каждого современного родителя: какие опасности для детского здоровья существуют в определенный сезон, как их избежать и что делать, если все же ребенок заболел. Материалы будут размещаться на страницах газеты «Петербургский дневник», в сетевом СМИ spbdnevnik.ru, в социальных сетях и на youtube-канале «Петербургского дневника», а также на экранах городского общественного транспорта.

«Ежедневно в своей работе мы сталкиваемся с тем, что родители зачастую имеют неправильное представление о защите здоровья детей и профилактике заболеваний. Даже в таких базовых и, казалось бы, понятных вопросах, как питание детей или необходимость одеть ребенка по погоде до сих пор в общественном сознании бытует множество вредных мифов. Поэтому главной задачей совместного проекта является донесение до широкой аудитории простым и понятным языком компетентной и квалифицированной позиции по вопросам педиатрии и детского здоровья», - говорит ректор Педиатрического университета, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов.