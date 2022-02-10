«Лента» и Кошелек запустили экологический онлайн-квест

Фото: предоставлено организаторами.

Мобильное приложение «Кошелек» и сеть магазинов «Лента» представили онлайн-квест на тему сортировки пластика. Цель проекта — показать, что пластиковые карты нужно утилизировать отдельно от других видов пластика, поскольку его сложно перерабатывать.

Пользователь оказывается на сайте, где ему рассказывают о видах пластика и способах его утилизации, а затем предлагают сыграть в мини-игру. На игровом поле много мелких объектов и персонажей, а также спрятаны пасхалки для внимательных — например, мем про рыбов. Задача игрока — догадаться, где можно сдать пластиковые карточки на переработку. Если удалось найти специальные экобоксы — можно заполнить анкету и принять участие в розыгрыше корзин с экопродуктами.

Дисконтные карты изготовлены из поливинилхлорида — эта разновидность пластика отличается особой прочностью. К тому же карточки содержат магнитную ленту, что усложняет их переработку. Поэтому карты либо сжигают в печах под действием высоких температур, либо измельчают в промышленных шредерах до состояния частиц, после чего используют как вторсырье.

- С 2018 года мы уделяем большое внимание утилизации пластиковых карт. Но раздельный сбор пластика все еще остается непростой задачей — специализированные контейнеры непросто найти, да и понять, что можно выкидывать, тоже трудно. Партнерство с “Лентой” помогает сделать сбор пластиковых карт доступнее, а игровой формат позволит узнать чуть больше об особенностях переработки, - отмечает куратор экоинициатив приложения «Кошелек» Елизавета Гаврина.

В июне 2021 года приложение «Кошелек» и «Лента» запустили первую совместную экологическую инициативу — в 117 городах России установили экобоксы, в которые покупатели могут сдать любые ненужные пластиковые карты. За первые шесть месяцев покупатели сдали на переработку более 14 тонн ненужных пластиковых карт.