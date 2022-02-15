Карантинные меры смягчаются в Санкт-Петербурге с 21 февраля

Карантинные ограничения смягчаются с 21 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга подписал изменения в антикоронавирусное постановление №121, по которому с 21 февраля в городе смягчается ряд карантинных мер. В частности, будет продлено время работы заведений общепита, цирков, кинозалов и так далее.

- В соответствии с постановлением продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов, - сообщает пресс-служба Смольного.

До этого же времени продлевается возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий.

А вот ночные клубы и дискотеки по-прежнему останутся закрытыми. Запрещены концерты, выступления и иные развлекательные мероприятия в барах, кафе, кабаре и других заведениях общепита.

Кроме того, с 21 февраля петербуржцы, имеющие антитела (иммуноглобулин G), имеют возможность получить QR-код на Госуслугах. С ним они смогут посещать торжественные регистрации брака и рождения детей в ЗАГСах, ходить в музеи, театры, цирки, концертные залы и кино и на выставки. В списке разрешенных попадают бассейны и фитнес-центры, все розничные магазины, а также рестораны, кафе, бары и прочие заведения общепита.

Для обладателей сертификатов о наличии антител доступны все массовые мероприятия, в том числе спортивные, культурные, зрелищные и так далее.

Можно будет посещать объекты для развлечений и досуга, а также заселятся в пансионаты, дома отдыха и санатории.

Напомним, что с 14 февраля в Петербурге отменены дополнительные ограничения для детей, действовавшие с начала месяца.

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