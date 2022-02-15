Получить QR-код по антителам к коронавирусу в Петербурге можно будет с 21 февраля

В Петербурге QR-код начнут выдавать горожанам с антителами к коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Санкт-Петербурга утром 15 февраля 2022 года выпустило новое постановление, смягчающее антиковидные ограничения. По нему жители города, у которых есть антитела к коронавирусу, смогут получить QR-коды и свободно посещать кафе, музеи, кинотеатры и многое другое.

-В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать общественные места, - говорится в документе.

Так, для получившие QR-код при наличии антител смогут посещать кафе, театры, магазины, фитнес-центры, пансионаты, кинотеатры и многое другое.

Получить код можно будет на портале Госуслуг. Он выдается гражданам старше 18 лет.

Помимо этого, с 21 февраля петербуржцы смогут немного вернуться к доковидному времени. Теперь кафе, бары, рестораны, концертные залы, аквапарки, катки и многие другие места для развлечений и досуга смогут работать до 2 часов ночи. Но вот ночным дискотекам до сих пор запрещено работать.

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