«Главстрой Санкт-Петербург» сдал в эксплуатацию новый дом в ЖК «Северная долина». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на ввод 36 корпуса в составе квартала комфорт-класса ЖК «Северная долина». К заселению готовы 397 квартир. Передача ключей дольщикам начнется до конца месяца.

Построенный односекционный корпус расположен на улице Шишкина, дом 311. Его общая площадь составила 27 тыс. м². В квартирографии представлены классические планировки и жилье евроформата. Недвижимость передается с черновой отделкой, что оставляет простор для реализации индивидуальных интерьерных решений.

Дом относится к 16 очереди жилого комплекса «Северная долина» и строится в квартале комфорт-класса между улицами Федора Абрамова, Заречной, Шишкина и Толубеевским проездом. Его особенностями стали: современная архитектура, функциональные планировки квартир, свободные от автотранспорта дворы. В составе квартала предусмотрены четыре надземных автостоянки закрытого типа на 1692 мест, а также подземный паркинг на 156 машино-мест.

В шаговой доступности от 36 корпуса будут расположены школа и детский сад. Приступить к строительству объектов планируется во втором и третьем квартале текущего года соответственно.

Центром притяжения жителей района станет общественное пространство, которое будет разделено на функциональные зоны. Здесь появятся яркие площадки для детей разного возраста, сенсорные зоны для малышей, территории для спокойного отдыха, пространство для занятий с домашними питомцами, а также спортивный кластер, который будет включать зоны для стритбола и скалолазания, скейтпарк и площадку для паркура, стилизованную под древнегреческие развалины.