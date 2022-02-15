КГИОП признает памятниками Монумент Героическим Защитникам Ленинграда, ТЮЗ, яхт-клуб и корпус № 5 ЛЭТИ

Монумент защитникам Ленинграда включат в перечень объектов культурного наследия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) намерен признать объектами культурного наследия ряд построек, как выдающихся примеров советской архитектуры. Первые кандидаты на попадание в список памятников уже определены.

- Рабочая группа при КГИОП продолжила рассмотрение объектов советской архитектуры периода 1950-1980-х годов. По итогам обсуждения подготовлены проекты о включении в перечень первых четырех объектов из списка, представленного Санкт Петербургским Союзом архитекторов, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Первым в списке указан Монумент Героическим Защитникам Ленинграда, расположенный на площади Победы, при въезде в город. Построить его планировали еще до окончания войны, но получилось лишь в 1975 году. Авторами проекта стали архитекторы Сперанский, Каменский и скульптор Аникушин.

Его ценность определяется не только с архитектурной, но и с моральной точки зрения. Монумент важен как память о подвиге города.

ТЮЗ имени Брянцева. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Также памятником будет признано здание Театра юного зрителя (ТЮЗ имени Брянцева) на Пионерской площади 1962 года постройки.

Третье в списке - главное здание яхт-клуба профсоюзов (Петровская коса, 9, литера К), построенное к Олимпиаде-80.

Яхт-клуб на Петровской косе. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Четвертое – 5-й корпус Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) на улице Профессора Попова, 5. Оно было построено в 1968 – 1972 годах по экспериментальному проекту ЛенНИИпроекта.

Корпус ЛЭТИ. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Вопрос признания памятником здания аэропорта Пулково - «пяти стаканов» - обсудят на отдельном заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пять стаканов» в Пулково хотят снести ради нового терминала

Идея обсуждается в рамках проекта глобальной реконструкции аэропорта в Петербурге (подробности)