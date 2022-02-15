QR-код по антителам в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: Как получить и что дает

QR-код по антителам в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Северной столицы 15 февраля 2022 года сообщили о смягчении коронавирусных ограничений. В частности, теперь можно будет получить QR-код по антителам в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года. Рассказываем, как это сделать и что даст сертификат.

В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать:

- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

- музеи и выставки;

- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

- бассейны и фитнес-центры;

- объекты розничной торговли;

- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;

- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

- рестораны, кафе.

Получить QR-код по анализу на антитела можно будет на портале Госуслуг. Для этого необходимо пройти тестирование в одной из лицензированных лабораторий. Это все государственные лаборатории и практически все крупные клиники города. Более подробная инструкция появится позже.

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