QR-код по антителам в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: Как получить и что дает

QR-код по антителам в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Власти Северной столицы 15 февраля 2022 года сообщили о смягчении коронавирусных ограничений. В частности, теперь можно будет получить QR-код по антителам в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года. Рассказываем, как это сделать и что даст сертификат.
В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать:
- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
- музеи и выставки;
- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
- бассейны и фитнес-центры;
- объекты розничной торговли;
- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- рестораны, кафе.
Получить QR-код по анализу на антитела можно будет на портале Госуслуг. Для этого необходимо пройти тестирование в одной из лицензированных лабораторий. Это все государственные лаборатории и практически все крупные клиники города. Более подробная инструкция появится позже.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смягчение ковид-ограничений в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: Что изменится в городе
Рассказываем, какие смягчения ковид-ограничений в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года ждут жителей города (подробности)