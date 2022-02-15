Смягчение ковид-ограничений в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: Что изменится в городе

В Петербурге смягчат ковид-ограничения с 21 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Санкт-Петербурга решило, что в городе можно смягчить существующие коронавирусные ограничения. Начиная с 21 февраля жители города смогут подольше засиживаться в кафе и ходить на поздние сеансы в кино, так как их работа будет продлена. Но и это еще не все. Рассказываем, какие смягчения ковид-ограничений в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года ждут жителей города.

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ КАФЕ И КИНО

Теперь строить планы на вечер можно более грандиозные. Начиная с 21 февраля в Санкт-Петербурге продлевается время работы многих заведений. Горожане смогут спокойно пойти на вечерний сеанс в кино, а после посидеть в ресторане даже после полуночи. Так, до двух часов ночи продлевается работа:

- ресторанов, кафе, баров;

- цирков, концертных залов, кинотеатров,

- объектов развлечения и досуга,

- аквапарков,

- океанариумов, зоопарков,

-катков и аттракционов.

Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи.

А вот потанцевать после полуночи, увы, не получится. Ночные дискотеки, клубы и кабаре все еще должны быть закрыты. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

QR-КОД ПО АНТИТЕЛАМ

Получить QR-код с 21 февраля смогут и те, кто не прививался или болел, но без учета в поликлинике, а при наличии антител иммуноглобулинов G. При получении медицинского сертификата на портале Госуслуги можно будет оформить QR-код. После этого они смогут спокойно посещать:

- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

- музеи и выставки;

- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

- бассейны и фитнес-центры;

- объекты розничной торговли;

- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;

- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

- рестораны, кафе.

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