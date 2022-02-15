Смягчение ковид-ограничений в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: Что изменится в городе

В Петербурге смягчат ковид-ограничения с 21 февраля
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Правительство Санкт-Петербурга решило, что в городе можно смягчить существующие коронавирусные ограничения. Начиная с 21 февраля жители города смогут подольше засиживаться в кафе и ходить на поздние сеансы в кино, так как их работа будет продлена. Но и это еще не все. Рассказываем, какие смягчения ковид-ограничений в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года ждут жителей города.
ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ КАФЕ И КИНО
Теперь строить планы на вечер можно более грандиозные. Начиная с 21 февраля в Санкт-Петербурге продлевается время работы многих заведений. Горожане смогут спокойно пойти на вечерний сеанс в кино, а после посидеть в ресторане даже после полуночи. Так, до двух часов ночи продлевается работа:
- ресторанов, кафе, баров;
- цирков, концертных залов, кинотеатров,
- объектов развлечения и досуга,
- аквапарков,
- океанариумов, зоопарков,
-катков и аттракционов.
Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи.
А вот потанцевать после полуночи, увы, не получится. Ночные дискотеки, клубы и кабаре все еще должны быть закрыты. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.
QR-КОД ПО АНТИТЕЛАМ
Получить QR-код с 21 февраля смогут и те, кто не прививался или болел, но без учета в поликлинике, а при наличии антител иммуноглобулинов G. При получении медицинского сертификата на портале Госуслуги можно будет оформить QR-код. После этого они смогут спокойно посещать:
- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
- музеи и выставки;
- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
- бассейны и фитнес-центры;
- объекты розничной торговли;
- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- рестораны, кафе.
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