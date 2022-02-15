Тела двух подростков обнаружили под окнами многоэтажки на севере Петербурга

Двух мертвых подростков обнаружили на севере Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тела двух подростков обнаружили под окнами первого корпуса дома №39 на проспекте Тореза в Петербурге. О трагедии «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. На мертвых 15-летних ребят наткнулись очевидцы вечером во вторник, 15 февраля. Обстоятельства жуткого происшествия выясняют полицейские.

- «Скорая» к ним не успела. На месте работает следственно-оперативная группа, - уточнил осведомленный источник «КП-Петербург».

Пока неизвестно, были ли подростки тесно знакомы. Тела погибших ребят накрыли, вся многоэтажка не спит. «КП-Петербург» проследит за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

12-летняя девочка погибла, упав с высоты девятого этажа в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело (подробности)