В Санкт-Петербурге открыли дополнительную продажу билетов на спектакль Моники Беллуччи

Билеты на спектакль с участием Моники Беллуччи в Санкт-Петербурге быстро раскупили. Фото: www.instagram.com/bellallucci.galery.

Билеты на спектакль с участием итальянской актрисы Моники Беллуччи в Санкт-Петербурге на 27 мая 2022 года раскупили за несколько дней. Об этом сообщили на официальной странице «ВКонтакте» организаторы ее выступления в России.

Итальянская звезда представит в Северной столице моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» в авторской постановке Тома Вольфа 27-28 мая 2022 года. Он рассказывает о жизни легендарной американской оперной певицы. Также она выступит с ним в Москве 30-31 мая 2022 года.

Многие петербуржцы возмущались, что цены на билеты слишком высокие. Тем не менее, это не помешало собрать солдаут за четыре дня, причем в обоих городах.

Организаторы уже открыли продажи на дополнительные даты - 28 мая в Александринском театре и 30 мая в Театре имени Евгения Вахтангова. Поэтому поклонники и фанаты артистки могут не переживать и планировать встречу с красоткой Беллуччи. Только не всем она обойдется по карману. Цены на билеты в партер Александринки обойдутся от 40 до 70 тысяч рублей. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей. В Москве ценник немного выше.