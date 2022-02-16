Рабочий погиб на строительстве метро в Петербурге

На строительстве "Путиловской" погиб рабочий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рабочий погиб на строящейся станции метро «Путиловская». Трагедия произошла вечером 15 февраля при монтаже бетонных колец шахты. Монтажник сорвался и упал с 8-метровой высоты. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

- В 22:23 в дежурную часть полиции через экстренный номер 112 поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что в шахте строящейся станции метро «Путиловская» после падения с высоты обнаружен труп мужчины 1976 года рождения, рабочий-проходчик «Метростроя», - сообщает источник «КП-Петербург».

По факту трагедии Следственным комитетом начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дело о несоблюдении техники безопасности при проведении работ.

На ЧП уже отреагировали в «Метрострое Северной столицы».

- При проведении плановых работ на 843-й шахте в Кировском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого погиб проходчик четвертого разряда. Компания выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Родственникам будет оказана необходимая помощь, - говорится в сообщении пресс-службы «Метростроя».

В компании пообещали оказать содействие правоохранительным органам и начали внутреннюю проверку.

Справка «КП»:

Станция «Путиловская» должна стать одной из двух первых станций новой, Красносельско-Калининской линии, петербургского метрополитена. Она является пересадочной с «Кировским заводом». Открытие запланировано на 2024-й год.

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