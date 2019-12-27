Метро опаздывает: Сроки сдачи «Путиловской» и «Юго-Западной» перенесли на 2023-й год

Первые две станции Красносельско-Калининской ветки метро - «Путиловская» и «Юго-Западная» будут построены на год позже, чем предполагалось. 27 декабря стало известно, что «Метрострой» сможет сдать готовые объекты не раньше осени 2023 года.

- Законом о бюджете Санкт-Петербурга определены объемы финансирования объекта по годам. Исходя из этого, остаток средств по данному объекту отнесен на 2023 год, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Другими словами, выделенных бюджетом средств попросту не хватит, чтобы сделать весь объем работ и ввести станции коричневой ветки в срок. В связи с этим с «Метростроем» было заключено дополнительное соглашение о переносе срока работ.

Другой вопрос, что и сам «Метрострой», последнее время пребывающий в кризисном состоянии и без того сильно отставал по срокам, так что решение Смольного фактически признает реальное положение вещей.

Надо сказать, что рабочие «Метростроя» только накануне начали получать долги по зарплате, которые достигают трех месяцев. Полностью рассчитаться с ними планируют в течение января. На сайте компании эта задача значится под номером один.

Напомним, что с 19 декабря единственного строителя петербургской подземки возглавил бывший председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Он занял место гендиректора Николая Алексанлрова, арестованного по подозрению в растрате 178 миллионов.

Главной задачей Харлашкина стоит оздоровление компании и передачи ее под полный контроль Смольного (сейчас у города только 21% акций). Параллельно с этим проблемный «Метрострой» должен выполнять и обязанности перед городом, ведь строить подземку кому-то надо.

Коричневая ветка должна пойти с юго-запада Петербурга до Обводного канала. В перспективе будет продолжение в обе стороны. Фото: Метрополитен СПб

Напомним, что по проекту на Красносельско-Калининской линии должно быть шесть станций. Это «Юго-Западная», «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом»), «Броневая», «Заставская» (переход на «Московские ворота»), «Боровая» и «Каретная» («Обводный канал-2»). В 2022 году планировали открыть первые две - в сентябре 2019-го была пройдена 1,5-киллометровая отметка тоннеля и начата прокладка наклонных ходов, но увы.

С другой стороны, если ситуация в «Метрострое» улучшится и компания «оживет», то строительство подземки пойдет более предсказуемыми темпами. Пусть и не так быстро.