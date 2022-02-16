Плановую медицинскую помощь и диспансеризацию возобновят в Петербурге с 21 февраля 2022 года

Медучреждения Петербурга вернутся к штатной работе с 21 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге возобновится плановое оказание медицинской помощи, а также обычная работа всем поликлиник с 21 февраля 2022 года. На фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса, Роспотребнадзор принял решение отменить введенные ранее запреты. Об этом в ведомстве сообщили 16 февраля.

- Оценив уровень заболеваемости населения и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории города Санкт-Петербурга в феврале 2022 года, установив, что с 31 января по 13 февраля отмечается стабилизация заболеваемости, - сообщили в ведомстве.

На шестой неделе заражаемость снизилась на 4 процента по сравнению с неделей ранее.

Поэтому главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова поручила снять запрет на проведение медосмотров, диспансеризаций, а также всех других видов медицинской помощи. Это значит, что все поликлиники вернутся к обычному режиму работы.

Напомним, что с 21 февраля в Петербурге также вступят в силу смягчения коронавирусных ограничений. Кафе и кинотеатры смогут работать до двух часов ночи, а горожане с антителами смогут получить QR-коды.

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