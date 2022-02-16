Плановая диспансеризация возобновится в Петербурге с 21 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург прошел пик пятой волны коронавируса, заболеваемость постепенно пошла на спад. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение возобновить обычную работу городских поликлиник. Публикуем официальный указ главного санитарного врача Санкт-Петербурга Натальи Башкетовой о возобновлении плановой медпомощи и диспансеризации с 21 февраля 2022 года.

Оценив уровень заболеваемости населения и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории города Санкт-Петербурга в феврале 2022 года, установив, что с 31 января по 13 февраля 2022 года отмечается стабилизация заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), показатель заболеваемости на 6-й неделе снизился на 4% по сравнению с предыдущей 5-й неделей 2022 года,

постановляю:

Снять с 21 февраля 2022 запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, установленный Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 21.01.2022 № 1 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса ЅАRЅ-СоV-2«Омикрон» в Санкт-Петербурге».

Н.С.Башкетова.

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