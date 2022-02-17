Профессор Алексей Боровков рассказал, при каком условии в Петербурге начнется шестая волна коронавируса

Город будет выздоравливать как минимум до лета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь официально: Петербург идет на поправку. Историческая волна заболеваемости, вызванная штаммом «омикрон», еще не схлынула, но уже видно дно. Теперь осталось продержаться до лета – а там либо коллективно выздоровеем окончательно… либо начнется новая волна эпидемии. О том, как развивается ситуация с COVID-19 в Северной столице, и чего от нее ждать, в четерг, 17 февраля, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распроcтранения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

По словам профессора, пик заболеваемости Петербург прошел аккурат в День всех влюбленных – 14 февраля, когда в городе зарегистрировали 270 854 активных больных (это все заболевшие минус умершие и выздоровевшие). Москва через верхушку пятой волны перебралась чуть раньше – ориентировочно 7 февраля. Этим, в частности, объясняется то, что вот уже который день подряд суточная заболеваемость у них существенно ниже, чем у нас.

- Сейчас мы выздоравливаем быстрее, чем заболеваем, - констатирует Алексей Боровков. – У нас были еженедельные приросты 128 %, 79 %. Последняя неделя дала прирост 19,5 % - то есть, заболеваемость замедлилась практически в четыре раза. Если судить по нашей модели, то это продлится до начала лета. Дальше возможны разные сценарии. Либо эпидемия окончательно затихнет к осени, либо с началом сезона отпусков, когда народ начнет активнее перемещаться и взаимодействовать друг с другом, появятся некие новые штаммы и подвиды, которые будут разнесены по всему миру.

Пик заболеваемости Петербург прошел аккурат в День всех влюбленных – 14 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так что, отмечает ученый, конкретно в данный момент у нас все благополучно, ситуация стабильная, прогноз хороший, и для того, чтобы вывести все из равновесия, нужно какое-то серьезное внешнее воздействие. Но при этом угроза шестой волны отнюдь не нулевая и опасаться в этом плане стоит именно сезона отпусков.

- В целом, мы видим, что каждая следующая волна оказывается короче предыдущей, - отмечает Алексей Боровков. – Так, например, в Москве пик первой волны случился в мае 2020 года, пик второй волны - в декабре 2020 года. Прошло 224 дня. Между вторым и третьим - 125. Между третьим и четвертым - 118. И, наконец, между четвертым и пятым - 93 дня. При этом каждый новый пик оказывался существенно выше предыдущего. До такой степени, что самый первый, так напугавший нас в свое время, сейчас кажется просто детским куличиком.

Напомним: ранее «КП-Петербург» подробно разбирала недавнее заявление Смольного о достижении в городе «стопроцентного коллективного иммунитета». Цифры не складываются ни так, ни этак – но это, говоря ответственные лица, и не важно.