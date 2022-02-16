Не 100 процентов, а 80, не в этом году, а в прошлом: Что на самом деле происходит с коллективным иммунитетом к коронавирусу в Петербурге

Из-за штамма «омикрон» выросли темпы заболеваемости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург достиг 100 процентов коллективного иммунитета. Об этом в минувший вторник, 15 февраля, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Его заявление наделало шуму – прежде всего, потому что вопросов о коллективном иммунитете и о том, как он влияет на эпидемию, до сих пор остается больше, чем ответов. Мы вооружились калькулятором, открытой статистикой и засели за подсчеты. И сейчас мы объясним вам, что не так с показателями, о чем на самом деле они говорят, и почему следить за коллективным иммунитетом не стоит в принципе. Приготовьтесь, начинается магия цифр.

ЗАБОЛЕВШИХ – В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ?

Во-первых, стопроцентный иммунитет – он как бы стопроцентный, а как бы и не совсем. Все дело в том, как считать и на кого ссылаться.

Наш комитет по здравоохранению, например, ссылается на федеральный минздрав. Который говорит, что для достижения коллективного иммунитета «внутренняя защита» от коронавируса должна появиться у 80 % жителей конкретного города или региона. Как она появится – после вакцинации или после того, как человек переболеет – неважно.

- У нас общее число вакцинированных и переболевших уже превышает 80 процентов от общей численности населения города, - констатирует председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец. – То есть, необходимый уровень для получения коллективного иммунитета в период распространения особо опасных инфекций, мы достигли.

Другими словами, речь в заявлении Андрея Сараны шла не о том, что каждый в Петербурге имеет антитела или клеточный иммунитет, а лишь о том, что город на 100 процентов выполнил план минздрава. Еще раз – план в 80 процентов мы выполнили на 100 процентов.

При этом в Петербурге существенно упали темпы вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще не закипели? Значит, едем дальше.

Чуть позже комитет по здравоохранению выпустил разъяснение. Где, помимо всего прочего, упомянул, что коллективного иммунитета город достиг еще в декабре прошлого года. Что это нам дает?

Ну, теперь мы можем грубо прикинуть реальные масштабы эпидемии. В расчеты минздрава, напомним, включаются и вакцинированные и переболевшие. Полностью вакцинированных у нас на 31 декабря (взяли на всякий случай самый конец месяца) насчитывалось 2 696 022 человек. Переболевших – около 799 000. Скорее всего, даже меньше, потому что в это число входят и те, кто непосредственно болел в это время – то есть, те, у кого иммунитет еще не успел сформироваться. А общее население города, согласно данным Петростата, составило 5 368 400 человек. Берем 80 процентов, вычитаем вакцинированных и переболевших – и получаем еще почти 800 тысяч человек, которые «болтаются в воздухе». Кто это? Судя по всему, тоже переболевшие – бессимптомно или в легкой форме без обращения к врачу. Таким образом получается, что реальные масштабы эпидемии в Петербурге более чем в два раза превосходят официальные цифры. И на конец 2021 года у нас было не 799 000, а более 1,5 миллионов заболевших минимум. Что, кстати неплохо бьется с расчетами независимых аналитиков. Так, например, по словам кандидата биологических наук Алексея Куприянова, ведущего свои подсчеты параллельно с властями, существует подведомственный Роспотребнадзору реестр эпидемических номеров. И на конец декабря 2021 года в нем числилось… чуть больше 1 миллиона 600 тысяч записей – как раз столько, на сколько у нас не сходятся подсчеты.

ЦИФРЫ СХОДЯТСЯ… И РАСХОДЯТСЯ

В городском Роспотребнадзоре нам сообщили, что да, такой реестр есть, ведет его «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Но учету и регистрации в нем подлежат все подлежат все больные, которым поставили либо диагноз инфекционного заболевания, либо подозрения на него. Включая и COVID-19.

- Другими словами – человек пришел к доктору. Доктор заподозрил у него коронавирус. Но впоследствии оказывается, что это просто грипп, - констатирует руководитель отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия. – Эпидномер при этом никуда не девается – просто напротив него ставится пометка «грипп». Кроме того, в реестр включаются, например, граждане Ленинградской области, которые живут в примыкающих к Петербургу районах и ездят сюда работать, учиться или лечиться. Поэтому – да, действительно, количество эпидномеров в реестре больше, чем количество заболевших в общедоступной статистике.

Тем не менее именно этот самый реестр используется для подсчета количества переболевших, на основании которого потом и формируется показатель коллективного иммунитета – просто потому, что это самая полная и доступная база данных из имеющихся. Отсюда – и расхождение в 800 тысяч. Выдохнули, тут сошлось.

Но есть нюанс.

Во-первых, здесь хорошо бы вспомнить заявление начальника комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко – выступая в октябре прошлого года на «Форуме стратегов 2021» он сказал, что на самом деле в Петербурге живет не пять, а семь миллионов человек. Это статистика неофициальная, но если взять за основу ее, а не данные Петростата, то получается, что реальный уровень коллективного иммунитета на конец декабря прошлого года составлял 60-62 процента. Не так фатально, как могло бы быть – вполне возможно, что недостающие проценты мы как раз уже успели добрать.

Подсчеты минздрава не учитывают тех, кто переболел или вакцинировался больше чем полгода назад. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во-вторых, еще раз – в реестр попадают даже те, у кого диагноз COVID-19 не подтвердился. То есть, люди, у которых иммунитета к новой инфекции нет. Соответственно, и реальный уровень иммунитета коллективного будет ниже. Если брать, к примеру, только тех, кто реально болел «ковидом», и кого включили в официальную статистику, то на конец декабря он получится 65 процентов.

В-третьих – подсчеты минздрава, как нам разъяснили в комитете по здравоохранению, не учитывают тех, кто переболел или вакцинировался больше чем полгода назад. То есть, если человек привился в феврале, а в августе на повторную прививку не пришел, его все равно включат в иммунную прослойку. При том, что через полгода иммунитет у человека начинает падать, что после вакцинации, что после болезни.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ «ОМИКРОН»?

Ну да бог с ними, с этими цифрами, правда. Вполне возможно, что мы тут просто наводим тень на плетень, а дело, как обычно, окажется в какой-нибудь хитрой (но, безусловно, корректной и адекватной) методике подсчета. Тем более такое уже бывало. Но остается главный вопрос. Почему, если мы достигли коллективного иммунитета еще в декабре прошлого года, в январе-феврале нынешнего нас накрыла новая мощная волна эпидемии? И значит ли это, что в коллективный иммунитет можно больше не верить?

- Не совсем так, - комментирует научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева, врач-инфекционист Оксана Станевич. – Дело в том, что в случае с коллективным иммунитетом работают все те же принципы, что и с вакцинацией. Как и вакцина, он не защищает от заражения – по крайней мере на сто процентов. Зато позволяет существенно снизить риск тяжелого течения болезни. Что, собственно, мы и увидели на примере штамма «омикрон» и вызванной им пятой волны – несмотря на рекордную заболеваемость, количество госпитализаций в Петербурге выросло лишь незначительно.

В общем, какой ни есть, а он за нас. Ну а самое главное – даже на официальном уровне на все эти показатели советуют не обращать особенного внимания. Нет, не потому, что не хотят объяснять нестыковки – просто нам с вами это… незачем.

- Коллективный иммунитет – это динамическая, плавающая величина, - констатирует Ирина Чхинджерия. – Не может быть такого, что он достиг какого-то значения, зафиксировался на нем и все. Люди болеют, выздоравливают, вакцинируются, ревакцинируются, сам вирус до сих пор ведет себя по большей части непредсказуемо – поэтому и величина иммунной прослойки постоянно меняется. Чуть ли не каждый день. Сейчас, например, у нас существенно упали темпы вакцинации. Но при этом из-за штамма «омикрон» выросли темпы заболеваемости. Однако свое дело иммунитет все же делает – защищает нас от тяжелого течения болезни.

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