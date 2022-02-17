Бойцы студенческих отрядов СПбГУПТД о своих трудовых буднях. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студенческие отряды СПбГУПТД - это сотни трудолюбивых студентов, которые ежегодно работают по всей стране в разных направлениях деятельности. Вожатые, работники сельского хозяйства, археологи, проводники - каждый находит занятие по душе. Сегодня студенты вспоминали интересные и теплые моменты из жизни бойцов студотрядов.

Елизавета Калабина, комиссар Штаба студотрядов СПбГУПТД, поделилась воспоминанием о работе в сельскохозяйственном отряде «Цезарь», где ребята трудятся в теплых краях России, собирая чернику, лаванду, яблоки, сливы и персики:

- В один из дней, в обед, когда мы работали на поле, собирая лаванду, пошёл очень сильный дождь. Нам привезли гороховый суп, который из-за дождя никак не заканчивался… Тогда все горы и поля с лавандой были в красивом тумане, я не забуду эту чудесную картину и этот суп, конечно…

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Арина Акманова, комендант Штаба, вспоминает о путешествии с бойцами сельскохозяйственного отряда «Цезарь»:

- Крым. Поселок Новый Свет. На карте мы отыскали кемпинг, чтобы разложить спальники в безлюдном месте, запасы иссякали, воды осталось совсем немного. На карте обнаружили родник в паре километров от нас. Разделились на группы идущих за водой и охраняющих место ночлега. Было темно, дороги не было видно. И, ура! Мы дошли до родника, ох уж эти эмоции, пить-то хочется. Но увы, подсвечивая фонариками на старенький родник, мы увидели, что воды там нет, она высохла. Мы пытались изучить карту, точно ли это тот родник, прислушивались в тишине, не журчит ли где-то ручеек. Безуспешно. Отправились дальше в путь. Шли мы шли, и поняли, что заблудились. Пришлось остановится выкрикивать мальчиков, они не отзывались. Дальше перекличкой двух групп мы смогли услышать их и по голосу и дойти до них. Долго смеялись, когда нашлись. Вернувшись в кемпинг, кто-то из ребят уходит прогуляться и возвращается со словами:

- Угадайте, что я нашел?

- Родник?!

- Две свежие закрытые пятилитровки воды, они просто стояли в кустах.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Мы были счастливы. Вот такая вот история о том, что вода - один из самых ценных ресурсов для бойца сельскохозяйственного отряда.

Дарья Лачугина, командир педагогического отряда «ЮПитер», где студенты проводят свою работу в детских лагерях страны и вкладывают свой опыт в развитие подрастающего поколения:

- Вот уже пятый год работаю вожатой и не перестаю умиляться и восхищаться детьми!Осенью я выезжала на смену в лагерь «Голубое озеро». Всю смену мы отрядом напевали песню «Я так соскучился», в любую свободную минуту пели именно её, и стала она нашей отрядной песней. В последний день дети дождались, когда уйдут с дискотеки все отряды, и через несколько секунд на весь зал раздались знакомые нотки… Ко мне подбежал дети, мы стояли в обнимку и пели хором. Слёзы радости полились мгновенно как у меня, так и у детей. Ради таких милых моментов я и выезжаю в лагеря. Ведь так сложно поверить, что за небольшой период времени вы с детьми сможете стать на столько близкими людьми и запомнить каждого на долгие года.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Вячеслав Кукланов, боец археологического отряда «Хронос», где ребята работают в археологических экспедициях, проводят сезоны на охранных, научных и архитектурных раскопках:

- Отряд специально перед сезоном купил себе большой дорогой тент. Мы поставили его на каменном островке посередине маленькой речки прямо около лагеря. Вечером в хорошую погоду мы часто сидели там у костра. Настал период, когда было много работы, «комиссарки» (мероприятия для бойцов отряда для сплочения ребят в конце рабочего дня), и нас долго не было на островке. Как-то раз мы возвращаемся к нашему месту, а тента - нет, кто-то из проезжающих по лесной дороге прихватил его. Мы настолько обескуражены были, потому что поставили наш тент, можно сказать, прямо возле лагеря. После этого случая мы еще долго каждый день спрашивали друг друга: «А где тент то?», и после каждого такого вопроса долго-долго смеялись.

Ангелина Пудлина, комиссар отряда проводников «Золотой Орёл», именно у этих ребят есть уникальная возможность прочувствовать всем сердцем романтику железных дорог, ведь бойцы отряда проходят обучение по профессии «проводник пассажирского вагона»:

- Мой первый самостоятельный рейс, прошёл почти без происшествий, думала я, как вдруг ко мне подошёл дедушка и сказал с невозмутимым лицом:

- Пропал кот. Зовут Барсик.

-Когда пропал?

- Ой, ну, часа 4 назад.

До Питера оставалось ехать час. Бегали, искали Барсика. Дедушка сидел спокойно, а потом сказал: «Ну, нового Барсика возьмём». Стало грустно даже. Поэтому усилиями нескольких вагонов, Барсик нашёлся. А дедушка, кажется, немного расстроился…

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Александра Понибратова, командир Штаба студотрядов СПбГУПТД, вспомнила свое путешествие с отрядом проводников «Золотой орёл»:

- Я, как обычно, за десять минут до отправления предупреждаю пассажиров, они заходят в вагон, я провожаю станцию, возвращаюсь и всех проверяю. Но однажды при проверке я обнаружила, что этой одной пассажирки нет. «Она может быть в туалете или села через другой вагон, такое бывает», - думаю я. Через 10 минут после отправления меня вызывает начальник поезда и спрашивает, все ли у меня в порядке. Я рассказала, что ещё не видела одну пассажирку. В ответ он мне рассказал, что с ним уже связались сотрудники вокзала и рассказали, что женщина перепутала стоянки поездов и пыталась сесть в другой, поэтому опоздала на наш. Начальник поезда дал указания собрать все вещи женщины и по прибытии в Санкт-Петербург их заберёт ее сын. Так что вы теперь знаете, что опаздывать на поезд не страшно, на вокзале вам обязательно помогут, а проводник в целости сохранит ваши вещи и передаст встречающим.

Валентина Кильби, боец педагогического отряда «Феникс», где ребята работают в городских детских лагерях и проводит мероприятия для детей:

- Никогда не забуду этот момент. Представьте, вы возвращаетесь со слета, все вместе, с ребятами из других студенческих отрядов. Вы заходите в электричку, где много людей, начинаете петь песни. Поднимаете людям настроение, ведь большинство из них так рады вам, что начинают присоединяться и заказывать песни. Такая прекрасная атмосфера, когда совершенно незнакомые люди объединяются в огромную компанию, вы просто едете, поете песни и радуетесь моменту, вы радуетесь жизни и вообще тому, что это происходит с вами.