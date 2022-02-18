«Авто Премиум» представит в Петербурге обновленный SKODA KODIAQ

«Авто Премиум» представит в Петербурге обновленный ŠKODA KODIAQ. Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге приглашает на дни открытых дверей, посвященные обновленному ŠKODA KODIAQ.

26 и 27 февраля 2022 года во всех шоу-румах «Авто Премиума» в Санкт-Петербурге открываются двери в честь премьеры обновленного ŠKODA KODIAQ на российском рынке. Познакомиться с обновлённым внедорожником марки и первыми протестировать автомобиль гости смогут в кругу семьи ŠKODA.

Символ мероприятия – кристалл ДНК марки, олицетворяющий новый кристаллический дизайн автомобилей ŠKODA, среди которых и ŠKODA KODIAQ.

Этот символ говорит о многогранности обновленной модели и каждой семьи, выбирающей ŠKODA KODIAQ. Стремление двигаться вперед, узнавать новое и создавать памятные моменты жизни в автопутешествиях на этом комфортном и динамичном автомобиле – черты портрета существующих и будущих владельцев ŠKODA KODIAQ.

Настоящий калейдоскоп впечатлений получат гости в ходе знакомства с автомобилем, участвуя в праздничной программе.

В дилерских центрах участников мероприятий ожидают путешествия в историю с популярными петербургскими экскурсоводами, встреча с удивительным миром творчества, возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее, сделать фото на память, написать и отправить памятные открытки, и рассказать о самых незабываемых моментах своим близким.

В творческом пространстве «Авто Премиума» гости смогут поучаствовать в авторских мастер-классах для путешественников:

- изготовить бирку для чемодана;

- сделать обложку для паспорта;

- смастерить дневник путешественника;

- сделать своими руками авоську.

Для юных автолюбителей будут открыты детские площадки с собственным тест-драйвом, уроками ПДД и выдачей водительских удостоверений.

Всем гостям мероприятия будут предложены напитки и угощения в индивидуальной упаковке, а также тест-драйв, в том числе семейный, в рамках платформы ŠKODA FAMILY.

В каждом дилерском центре «Авто Премиум» специально разработали маршруты тестовых поездок в разных дорожных и скоростных условиях, с целью дать возможность гостям протестировать технические особенности, комфорт, системы помощи водителю и управляемость обновленного автомобиля.

Семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ уже доступен к заказу в «Авто Премиуме» и будет продаваться в России в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K. Моторная гамма для модели представлена тремя вариантами бензинового и одним дизельным двигателем объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех ограничений и рекомендаций администрации города, по индивидуальной записи.

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Стать участниками мероприятия в одном из салонов «Авто Премиума» в Санкт-Петербурге можно, записавшись по ссылке.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, д. 35 выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.