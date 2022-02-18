Малая родина: Первый шаг к финалу Евролиги

Ответная игра пройдет в Будапеште 26 февраля. Фото: Владимир ЛЯШЕНКО.

5 февраля в Киришах прошел первый четвертьфинальный матч Евролиги LEN. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» встречался с одной из сильнейших венгерских команд - UVSE Hunguest Hotels -Tungsram.

Первыми отличились киришанки: с позиции центрального форварда забила Ксения Кример. Гости на это ответили голом Камиллы Фараго. Команды забили еще по разу и завершили первый период со счетом 2:2. Во втором игровом отрезке великолепно проявила себя вратарь «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Анна Карнаух: российский голкипер справилась со всеми бросками. Впрочем, ее партнеры не смогли в полной мере воспользоваться подобным преимуществом и забили всего один гол за восемь минут, да и тот в большинстве. Отличилась Надежда Глызина.

Третья четверть началась с еще одного гола Камиллы Фараго. Здесь хозяйки смогли взять себя в руки и ответить на эту выходку тремя точными бросками. Забили Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева и Ксения Евдокушина. Но и венгерки не опустили руки, вновь сократив отставание до минимума благодаря точным попаданиям в большинстве Риты Кестейи-Надь и Эстер Максай.

Заключительный период прошел в большом напряжении, но «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сумел сохранить победный счет. В самом конце встречи Анастасия Нежинская имела шанс сделать разницу чуть более существенной, но попала в перекладину. В то же время Анна Карнаух незадолго до финального свистка красиво отбила еще один мяч оппонентов.

Итог - 8:7 в пользу киришанок. Самым результативным игроком встречи стала Камилла Фараго с тремя голами, а Анна Карнаух показала гроссмейстерский процент отраженных бросков - 59 (10 отбитых мячей из 17).

Ответная игра, по итогам которой определится обладатель путевки в «Финал четырех» Евролиги LEN, пройдет в Будапеште 26 февраля.

От первого лица

«Нужно отдавать всего себя, чтобы победить»

Главный тренер Александр Нарица: «Мы с самого начала понимали, что игра будет достаточно непростой». Фото: Владимир ЛЯШЕНКО.

Александр Нарица, главный тренер команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»:

- Венгерский клуб очень сильный. Мы с самого начала понимали, что игра будет достаточно непростой, особенно ввиду всей этой пандемийной истории.

- Насколько получилось выполнить план на матч?

- Процентов на семьдесят.

- Сказались последствия коронавируса или соперницы чем-то удивили?

- Сказались наши ошибки. Мы сами устроили проходной двор у наших ворот. Мы им просто подарили три мяча!

- Показалось, что команда занервничала в определенный момент: столько промахов было из выгодных позиций…

- Никто не нервничал. Мы прекрасно знали уровень наших соперников. Но это игра, тут от подобных промахов никто не застрахован. Мяч-то круглый. У венгерок такие же ситуации были, хотя у них опытнейшая команда, за которую играет несколько членов сборной Венгрии.

- Из-за столь хрупкого счета ответная игра в Венгрии будет более осторожной или, наоборот, все понесутся вперед?

- Обычно в таких ситуациях я говорю, что мы выходим на матч, не ведя в счете +1, а проигрывая -2. И с учетом этого нужно отдавать всего себя, чтобы победить.

Точка зрения

«Ответная встреча будет жесткой»

В игре - Екатерина Прокофьева. Фото: Владимир ЛЯШЕНКО.

Екатерина Прокофьева,капитан «КИНЕФ-Сургутнефтегаза»:

- Я считаю, что с венгерским клубом получилась очень зрелищная и интересная игра, в которой до последних секунд не было понятно, кто победит. Было много эмоций, много физической нагрузки. Конечно же, мы очень довольны результатом, довольны, что перед ответной игрой ведем +1, но расслабляться никто не собирается.

- Столь надежная игра, которую показала вратарь Анна Карнаух, окрыляет?

- Безусловно. Вратарь - это пятьдесят-шестьдесят процентов успеха команды. Если мы понимаем, что можем ему доверять, то и тактические ходы можно делать более смело, поэтому такая игра Анны нам только в плюс. Мы ее знаем уже очень много лет и в ней уверены. Для нас не стало откровением ее выступление.

- В конце встречи киришские игроки допустили несколько обидных промахов. Это от нервов или от усталости?

- Думаю, и то, и другое. Это нормальная ситуация. Это игра. Не все получается так, как ты планируешь. Плюс встреча была все-таки действительно физически непростой, и усталость сказалась, само собой.

- Как вы оцениваете задел перед поездкой в Венгрию?

- Уезжать на ответную игру в плюсе всегда приятно. Но опять же, расслабляться никто не собирается, потому что это может выйти нам боком.

- Насколько жесткой будет ответная встреча?

- Думаю, будет очень жесткой. Тем более, мы будем играть в Венгрии, а там всегда непросто. И соперник, так скажем, раненый, но он так же, как и мы, стремится выйти в финал Евролиги.

- Насколько тяжело играть и тренироваться в пандемийных условиях?

- Конечно, это непросто. Но такие условия не первый месяц. Поэтому пора уже перестроиться. Мы все находимся в одинаковых условиях. Ритм жизни поменялся, и его надо принимать. До сих пор сложно только из-за отсутствия зрителей, потому что когда люди сидят на трибуне, сразу появляется больше мотивации показать все, на что ты способен.

- На Олимпиаде на хоккейном турнире сейчас сложилась ситуация, когда из-за положительных тестов в командах постоянно выбывают игроки. На вас это сильно влияет?

- Очень влияет. Наверное, это особенно тяжело для командных видов спорта. Ты наигрываешь какие-то схемы, о чем-то договариваешься с отдельными игроками, а потом они выпадают, и нужно время, чтобы составить какой-то запасной план. Для самого спортсмена это тоже очень сложно. Я сама в прошлом году переболела. У меня была легкая форма, но восстанавливалась очень долго. Это сказалось на моей игре: около двух месяцев потребовалось, чтобы прийти в себя. Поэтому нам всем сейчас надо вести себя очень осторожно, чтобы к решающим играм не получить каких-то проблем из-за этого.

Подготовил: Артем КУЗЬМИН.