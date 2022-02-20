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Происшествия20 февраля 2022 9:20

В Петербурге задержали грабителя, зарезавшего продавщицу секс-шопа

Мужчина признался, что не планировал убийство, но женщина пригрозила полицией
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 февраля в один из секс-шопов на улице Дыбенков в Петербурге заявился грабитель. В тот момент в магазине была лишь 33-летняя продавщица, которую безжалостный преступник больше 10 раз пырнул ножом. Женщина скончалась на месте, а мужчина забрал желаемое и скрылся с места преступления. Наслаждался "добычей" он недолго, уже 20 февраля полиция его задержала.

- Предполагаемым виновником гибели женщины оказался 30-летний местный житель. Он был задержан по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении - в квартире задержанного нашли два предмета из ассортимента магазина, - сообщил источник "КП-Петербург".

Мужчина признался, что никого резать он не собирался, но ограбление планировал. Специально дождался позднего вечера. Однако, на месте все пошло не по плану. Идти на встречу и открывать подсобку грабителю женщина отказалась и даже пригрозила нажать тревожную кнопку.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, но пока он задержан и передан в следственные органы.

Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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