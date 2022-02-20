В Петербурге задержали грабителя, зарезавшего продавщицу секс-шопа

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вечером 18 февраля в один из секс-шопов на улице Дыбенков в Петербурге заявился грабитель. В тот момент в магазине была лишь 33-летняя продавщица, которую безжалостный преступник больше 10 раз пырнул ножом. Женщина скончалась на месте, а мужчина забрал желаемое и скрылся с места преступления. Наслаждался "добычей" он недолго, уже 20 февраля полиция его задержала.
- Предполагаемым виновником гибели женщины оказался 30-летний местный житель. Он был задержан по месту жительства. По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении - в квартире задержанного нашли два предмета из ассортимента магазина, - сообщил источник "КП-Петербург".
Мужчина признался, что никого резать он не собирался, но ограбление планировал. Специально дождался позднего вечера. Однако, на месте все пошло не по плану. Идти на встречу и открывать подсобку грабителю женщина отказалась и даже пригрозила нажать тревожную кнопку.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, но пока он задержан и передан в следственные органы.
Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.
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