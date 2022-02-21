Новые карантинные правила начали действовать в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года

С 21 февраля смягчаются карантинные правила в Петербурге и Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая редакция карантинного постановления №121 начала действовать в Петербурге с 21 февраля. С понедельника в силу вступает смягчение правил для общепита, развлекательных и культурных заведений.

- В соответствии с постановлением до двух часов ночи продлевается работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов, - говорится в тексте постановления.

То же самое касается проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий. А вот ночные клубы (дискотеки)и кабаре останутся зарытыми.

Зато потанцевать, правда лишь до двух ночи, теперь можно в Ленинградской области. Кафе, барам и ресторанам 47 региона также разрежено работать до этого времени.

В Ленобласти также отменяется дистанционное обучение для старшеклассников и возобновляются очные занятия в кружках. А в Петербурге вновь начинают оказывать плановую медпомощь в поликлиниках и стационарах, а также проводить диспансеризацию.

Кроме того, с 21 февраля появляется возможность получить ковид-сертификат по результатам теста о наличии антител (иммуноглобулинов G) через Госуслуги. С ним можно свободно посещать все доступные только для обладателей QR-кодов места.

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