Ленобласть готовится разместить первых 400 беженцев из ДНР и ЛНР

Ленобласть разместит первых 400 беженцев из ДНР и ЛНР в оздоровительных лагерях. Фото: REUTERS

Ленинградская область готовится принять первых 400 беженцев из Донецка и Луганска. Подробности «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе правительства 47 региона. По планам, всего область может принять 1,5 тысячи человек. Во вторник, 22 февраля, беженцев примут два оздоровительных лагеря. Первый, «Россонь», находится у границы с Эстонией под Кингисеппом. Второй, «Маяк», располагается под Гатчиной в поселке Вырица.

- По нашим данным, к нам приедут только женщины и дети. Питание, разумеется, будет бесплатное. Мы решаем вопрос о тоv, чтобы организовать для подростков обучение в школах, конкретика будет позже, варианты прорабатываются. Для малышей попробуем организовать группы временного пребывания детсада на территории лагеря. Что насчет возможного трудоустройства женщин, то это пока не известно. Мы точно не знаем, какой контингент беженцев едет и надолго ли. Может, через неделю все закончится, - сообщили в «КП-Петербург» в пресс-службе правительства Ленобласти.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко объявил о сборе гуманитарной помощи для беженцев. Многие из них бросили дома самые базовые вещи: нижнее белье, обувь, теплую одежду, предметы личной гигиены вроде расчесок, памперсов, мочалок, полотенец, туалетной бумаги. Дети не откажутся от игрушек и книг, чтобы занять свой досуг. Можно жертвовать и продукты питания длительного хранения. Отделения для сбора гуманитарной помощи разбросаны по всей Ленобласти, посмотреть ближайший пункт приема можно по ссылке.

Добавим, что в некоторых других городах России, где тоже принимают беженцев, власти вводят режим чрезвычайной ситуации. В правительстве Ленобласти нам пояснили, что в регионе пока такой меры не будет.

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