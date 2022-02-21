Петербургские спортсмены заработали на Олимпиаде 20,4 миллиона рублей

Больше всех призовых получат петербургские фигуристы Мишина и Галлямов. У пары две медали - золото и бронза. Фото: СОЦСЕТИ

Олимпийские игры в Пекине хоть и подошли к концу, говорить о них будут еще долго. Помимо медалей, славы и почета спортсмены получат солидные гонорары. Деньги выделяет олимпийский комитет России за призовые места. Петербургских спортсменов поощрят и власти города. Рассказываем, сколько денег заработали атлеты с берегов Невы на ОИ.

На зимнюю Олимпиаду в Пекин отправилось 29 спортсменов от Санкт-Петербурга, но медалей заработали лишь четыре: две за фигурное катание, одну за биатлон и еще одну - в хоккее.

За золото каждому российскому олимпийцу полагается 4 миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона, за бронзу – 1,7 миллиона.

Также власти Петербурга выплатят за первое место – 5 миллионов рублей, за второе место - 2,5 миллиона рублей, за третье - 1,5 миллиона рублей, за четвертое – 600 тысяч рублей, за пятое - 400 тысяч рублей, за шестое – 300 тысяч рублей. Все остальные участники по 50 тысяч рублей.

ГАЛЛЯМОВ И МИШИНА ПО 12,2 МИЛЛИОНА

Больше всего озолотятся пара фигуристов Александр Галлямов и Анастасия Мишина. В командном зачете они завоевали для сборной золото, а в индивидуальном катании. Пекинский успех принес паре по 12, 2 миллиона рублей.

Мишина и Галлямов получат от Петербурга 6,5 миллионов рублей, остальные 5,7 из федеральной казны.

Однако есть опасность, что парочку могут лишить золото. За допинговый скандал Камилы Валиевой медали грозятся забрать у всех. Но на призовые деньги это не повлияет. По крайне мере источник «КП-Петербург» в спортивных кругах сообщил, что ребят не будут ограничивать в премиях и уж точно забирать их обратной.

Кстати, власти города поощрят и Тамары Москвину, тренера фигуристов. Она получит от города 6,5 миллионов.

Игроки СКА Никита Гусев (слева) Александр Самонов заработали заветные серебряные медали. Фото: СОЦСЕТИ

ХОККЕЙНОЙ ТРОЙКЕ ПО ПЯТЕРКЕ

На сборную по хоккею мало кто рассчитывал, но когда команда попала в тройку финалистов – вся страна громко зааплодировала. В составе олимпийской сборной были игроки петербургского петербургского клуба «СКА» Никита Гусев, Кирилл Марченко и Александр Самонов. Теперь они еще серебренные призеры Олимпийских игр - 2022.

За свои старания ребята получат приличный гонорар. Каждому положено в сумме по 5,5 миллионов рублей. Конечно, с нынешними зарплатами хоккеистов, гонорары не такие большие, но все равно приятный бонус.

К слову, про еще один бонус. Традиционно олимпийские призеры получат по автомобилю. За Олимпиаду в Токио спортсменам вручили за первые места BMW X5, за второе и третье - BMW X3.

Биатлонист Максим Цветков мечтал лишь попасть на Олимпиаду, но в добавок еще получит кругленькую сумму. Фото: СОЦСЕТИ

ЦВЕТКОВУ 3,2 МИЛЛИОНА

За выступлением биатлониста Максима Цветкова на пекинской Олимпиаде болельщики следили с замиранием сердца. Два пролета мимо пьедестала и обидное четвертое место просто преследовали спортсмена. И только в эстафете Цветков добежал до заветной медали! За бронзу биатлонист получил от страны и Санкт-Петербурга скромные 3,2 миллиона рублей, но стоит ли говорить, что для самого Максима это поистине мелочи по сравнению с самой бронзой, которая, конечно, бесценна!

В итоге петербургские спортсмены заработали на зимних Олимпийских играх в Пекине 20,4 миллиона рублей.

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