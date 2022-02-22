Человек серьезно пострадал при прорыве трубы с кипятком на юге Петербурга

На Лени Голикова машина провалилась в яму с кипятком. Пострадал водитель. Фото: vk.com/spb_today

Как минимум один человек серьезно пострадал в результате коммунальной аварии, произошедшей в ночь на 22 февраля на юге Петербурга. По словам местных жителей, около половины первого ночи на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов прорвало трубу с горячей водой. В образовавшуюся яму провалилась иномарка.

- По предварительной информации, до прибытия аварийно-спасательной бригады в зоне вытекания теплоносителя оказался автомобиль, владельцу которого оперативно оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, - сообщает пресс-служба «Теплосети», в ведении которой находится аварийный участок.

По словам очевидцев, состояние пострадавшего тяжелое.

- Мы подошли, его как раз в машину скорой положили и оказывали помощь. Слышала что в тяжелом, но стабильном состоянии, - сообщают горожане в соцсетях.

Коммунальщики уже пообещали оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадавшего. Ущерб автомобилю мужчины возместит страховая компания со стороны «Теплосети».

На данный момент ремонтные работы продолжаются, завершить их и полностью вернуть тепло в дома жителей Петербурга, обещают в течение суток.

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