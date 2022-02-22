Счет шел на секунды. Как дворник и прохожий героически спасли ребенка, провалившегося под лед речки Утки в Петербурге

"КП-Петербург" узнала, как дворник и прохожий героически спасли ребенка, провалившегося под лед речки Утки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге дворник и прохожий спасли 9-летнего ребенка, провалившегося под лед на речке Утке, что находится возле Русановской улицы. Мальчик чудом выжил, сейчас он находится в реанимации, его спасают медики. Подробности происшествия «КП-Петербург» рассказала очевидец Лариса, которая первым заметила, что на воде бездвижно лежит мальчик. По словам женщины, на Утке детишки часто катаются со снежных горок на ватрушках. В этот раз забава чуть не закончилась трагедией.

- Там средина речки совсем без льда, лед есть только по краям, метра полтора. И то этот лед отколот от берега, - поясняет Лариса.

На крики о помощи женины откликнулся местный дворник. Мужчина без лишних вопросов ринулся на хрупкий лед, чтобы вызволять юношу из беды. Рядом с мальчиком была зеленая ватрушка. Дворник как-то изловчился и смог подтащить ребенка к берегу.

- Думала, что не получится вытащить, ребенок был тяжелый, в одежде намокшей. Вынесли его на землю. Я думала, что он уже отошел… Смотрел широко открытыми глазами в небо, не шевелился… Счет шел на секунды. Я позвала парня из машины неподалеку. Он быстро подбежал, перевернул мальчика на живот. Тряханул его так за животик, и вода в итоге вышла. Ребенок ручкой задвигал, потом ножками… Ну все, живой, слава богу! Но даже имен героев не знаю! – делится очевидец с «КП-Петербург».

Лариса оперативно вызвонила все спецслужбы, на место примчались полицейские и «скорая». До этого момента пострадавшего ребенка укутали в плед, от него не отходили ни на шаг.

- Моментально практически увезли в больницу, минут 10, там полицейский галопом просто бежал к ребенку. К сожалению, не знаю, какое сейчас состояние здоровья ребенка, мне не говорят. Матери ребенка не было рядом, ей сообщили позже. Наверное, была на работе, - предполагает Лариса.

Как стало известно «КП-Петербург», 9-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Его поместили в отделение реанимации. Матери о происшествии рассказал инспектор ПНД. По словам родителя, ребенок ушел гулять после школы без ее разрешения.