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Происшествия22 февраля 2022 7:35

В Петербурге дворник и прохожий спасли провалившегося под лед мальчика

Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации
Анастасия СОБОЛЕВА
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В Петербурге спасли ребенка, провалившегося под лед.

В Петербурге спасли ребенка, провалившегося под лед.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга случайный прохожий и дворник спасли провалившегося под лед реки Уткина заводь 10-летнего школьника. Мальчик выжил, его доставили экстренно отправили в реанимацию с диагнозом «утопление в пресной воде».

- Около четырех часов вечера в понедельник, 21 февраля, женщина сообщила правоохранителям героическом поступке: из реки неподалеку от дома номер 9 по улице Русановской двое мужчин вытащили из воды ребенка, - сообщил «КП-Петербург» источник.

Скорая доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в детскую больницу №19. Сейчас медики борются за его жизнь.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о машине, которая накануне ночью провалилась в яму с кипятком в Кировском районе Петербурга.