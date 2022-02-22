В эксплуатацию ввели два дома и паркинг в ЖК «Северная долина». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 34-35 и отдельно стоящего паркинга в квартале комфорт-класса ЖК «Северная долина».

Построенные дома расположены по адресу: корпус 34 - улица Шишкина, дом 307, строение 1, корпус 35 - улица Шишкина, дом 309, корпус 1, строение 1. Общая площадь двух кирпично-монолитных зданий — 53 тыс. м². Высота – 26 этажей. Дома рассчитаны на 655 квартир жилой площадью 29 708 м².

Квартирография введенных корпусов ориентирована на семейных покупателей: доля двух- и трехкомнатных квартир составляет 59% от общего объема предложения. Квартиры передаются с полной отделкой стандарта «Оптима».

Сквозные парадные расположены на уровне земли, что делает доступ для жителей и гостей удобным и безбарьерным. Облицовка входных групп выполнена в стиле фасадов всего здания. Предусмотрены помещения для детских колясок и парковки для велосипедов.

На первых этажах корпусов будут располагаться коммерческие помещения общей площадью 656,2 м². Во дворе проектом предусмотрено строительство детского сада, в шаговой доступности расположится общеобразовательная школа. Приступить к возведению объектов планируется в 2022 году.

Восьмиэтажная надземная автостоянка закрытого типа расположена по адресу: улица Шишкина, дом 305, корпус 1, строение 1. Здание общей площадью 16995м²оборудовано лифтами, системами контроля доступа, пожаротушения, дымоудаления. Общее количество машино-мест – 499.

К настоящему моменту в «Северной долине» вблизи станции метро «Парнас» сдано 68 жилых домов. Идея создания самодостаточных жилых районов на окраинах Петербурга были заложены на старте проекта основателем компании «Главстрой Санкт-Петербург» промышленником Олегом Дерипаска. Девелопер построил и ввел в эксплуатацию6 детских садов с бассейнами и 4 школы с собственными стадионами, а также 9 участков многополосных дорог общей протяженностью около 6 км. Они оборудованы светофорными постами, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта.

На территории ЖК работают отделение городской детской поликлиники, офис врача общей практики, 8 медицинских центров, 12 стоматологических клиник, более 400 объектов коммерческой инфраструктуры - продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-центр, банки, центры детского развития, мебельные и хозяйственные магазины. В феврале 2022 года открылась спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. До конца года инфраструктуру района дополнят отделение Почты России и станция скорой помощи. На этапе строительства: взрослая и детская поликлиника, а также здание седьмого детского сада.