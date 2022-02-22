Международный форум «Экология большого города» пройдет 22-24 марта в Санкт-Петербурге

Цель форума «Экология большого города» – продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий. Фото: предоставлено организаторы

22-24 марта 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга состоится XXI Международный форум «Экология большого города». Традиционное крупнейшее мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг соберет в Северной столице специалистов из разных регионов России и зарубежных стран.

Впервые в рамках форума «Экология большого города» стартует проект «Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация». Фото: предоставлено организаторы

Цель форума «Экология большого города» – продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в крупных городах.

В рамках конгрессной программы этого года состоится более 30 мероприятий в оффлайн и онлайн форматах, на которых спикеры обсудят проблемы глобального потепления и борьбы с ним, цифровизации в области природопользования, реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, изменений в экологическом законодательстве, вопросы сбережения водных объектов в населенных пунктах и многие другие актуальные тематики.

На выставке продемонстрируют новейшие разработки в сфере благоустройства жилых массивов. Фото: предоставлено организаторы

Одновременно с проектом «Экология большого города» пройдет Международный экологический Форум «День Балтийского моря» – площадка для укрепления национальных и международных связей в области охраны окружающей среды данного региона.

Впервые в рамках форума «Экология большого города» стартует проект «Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация». На выставке продемонстрируют новейшие разработки в сфере благоустройства жилых массивов: модернизированные детские и спортивные площадки с необходимым уличным инвентарем, ландшафтные решения и услуги по озеленению территории, посадочный материал, и много другое. На мероприятиях деловой программы обсудят концепции благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Значимым мероприятием станет Биржа Деловых Контактов, на которой в режиме прямых переговоров встретятся закупщики и поставщики в сфере экологии и благоустройства.

Организаторы приглашают всех желающих представить свои разработки, технику, специальное оборудование и технологии на выставочной экспозиции и поучаствовать в конгрессной программе.