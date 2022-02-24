"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 24 февраля

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года объявлен "желтый" уровень опасности. Причина тому ухудшение погодных условий. Ожидается, что в городе поднимется сильный западный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Северной столицы.

- По информации Гидрометцентра России, с 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 метро в секунду, - рассказали в городской администрации.

Добавим, что "желтый" уровень обозначает потенциально опасную погоду. Несмотря на это в Смольном попросили жителей города быть особо осторожными на улицах. Особенно это касается водителей автомобилей. Так как при непогоде увеличивается вероятность ДТП.

Напомним, что в Петербурге 24 февраля ожидается возвращение тепла. Температура воздуха поднимется до 1-3 градусов, а вечером ожидаются небольшие осадки. Тому причина североатлантический циклон, который выходит своим центром на север Скандинавии.